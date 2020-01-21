‘Gökyüzünde ateş topu’

Kıbrıs’ın farklı şehirlerinde gökyüzünde görülen bir ışık huzmesi dikkat çekti.

Kıbrıs Astronomi Örgütü de yaşanan gökyüzü olayını doğruladı; Lefkoşa, Larnaka ve Limasol’da “gök cisminin yaydığı parlaklığın görüldüğünü” açıkladı.

Kıbrıs saati ile saat 22.00 sıralarında yaşanan gelişme için “yüksek hızlı gök cismi” ve "Çok parlak bir meteor bir süre önce gökyüzünde görüldü" yorumları da yapıldı.

“Ateş topu” olarak da anılan gökyüzü olayını gören çok sayıda Kıbrıslı Türk de tepkilerini paylaştı.



Meteor, Güneş sistemindeki maddelerin dünya atmosferine düşerken yüksek hızda hava ile sürtünmesi sonucunda akkor haline gelerek, yeryüzünden özellikle geceleri kısa süreli bir ışık çizgisi şeklinde görülmesine verilen addır. Diğer bir ifadeyle uzaydan yeryüzüne düşen taş ve kayaparçalarının genel adıdır.

Halk arasında gök taşı olarak ta bilinen meteor, yeryüzüne çok seyrek düşmektedir. Ortalama olarak dünya yüzeyine yılda birkaç bin meteor düşer. Fakat bu taşların sadece 500 kadarı buharlaşmaya uğramadan yeryüzüne ulaşır.