Gökyüzü Trodos’tan izlenecek

Trodos’un dağlık bölgesinde bir gökyüzü gözlemevi/rasathane yapımı için iznin yakında verilmesi bekleniyor.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) edindiği bilgiye göre rasathane, Agridia köyü dışında inşa edilecek.

Bu bölgenin en uygun gökyüzü gözlemine izin veren mükemmel iklim koşullarına sahip olması, seçilmesine neden olarak gösterildi.

Bölge ayrıca Kıbrıs’ın en büyük şehirleri, başkent Lefkoşa ve Limasol’a 45 dakikalık araç sürüş mesafesine sahip olması bakımından da stratejik açıdan önemli olarak görülüyor.

Diğer çalışmaları da içeren tüm projenin 1,6 milyon Euro'ya mal olacağına inanılıyor. İlgililer, bu gelişmenin Trodos bölgesi üzerinde olumlu bir etkisi olacağını, eğitim ve turizmin gelişmesine katkıda bulunacağını düşünüyorlar.