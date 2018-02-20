Gökyüzü Dünya Kupası ile renklendi

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu tarafından takvimlendirilen, Hava Sporları Federasyonu’nun organizesinde Kuzey Kıbrıs önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Kupası 2018 (Paragliding Accuracy World Cup) 16-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi.

Profesyonellerin dünyanın en iyi uçuş noktası olarak değerlendirdiği Tatlısu Yamaç Paraşütü pisti, uçuşların tamamlanması ile birlikte ilk resmi organizasyonda ‘dünyanın en iyileri’ arasına adını yazdırdı.

Tek atlayışa göre değerlendirme yapıldı

20’ye aşkın ülkeden sporcuların yer aldığı organizasyon geçtiğimiz hafta Perşembe günü Girne’de gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı. Tatlısu’da Cuma gününden Pazar gününe kadar üç günlük sürede hava muhalefeti nedeni ile yarışmacıların yarısı iki atlayışını gerçekleştirirken, dereceler ilk atlayışta elde edilen neticeye göre belirlendi. Usül gereği derecelerin değerlendirmeye alınması için yarışmacıların tamamının en az bir atlayış yapması gerekiyor. İki günde tek atlayış yapan yarışmacıların yarısı son gün ikinci atlayışlarını da yaparken, derecelendirme ilk atlayışlara göre yapıldı.

Son 20 yılın hava durumu yanılttı

Organizasyonda hava şartlarının durumu ile ilgili olarak konuşan Kuzey Kıbrıs Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya, son 20 yılın aynı tarihlerdeki hava şartlarına bakıldığına dikkat çekerken, olumsuz şartların kendilerini şaşırttığını ifade etti. Ziya yaşanan hava şartlarının 20 yıldır görünmeyen bir durum olduğunu belirtirken, buna rağmen bir kez bir yarışmacıların uçuş yapma fırsatı bulmuş olamaları nedeniyle organizasyon resmilik kazanmış olduğunu vurguladı.

Ödüller verildi

Üç gün ve değerlendirilmeye alınan bir atlayışla tamamlanan organizasyonda, ödül ve plaketler Acapulco Hotel’de verildi. Sponsor firmalar, sporcular ve organizasyonda görev yapan görevlilerin hazır bulunduğu gecede, kısa takdim konuşmlarının ardından yarışmada dereceye girenlere kupaları verildi.