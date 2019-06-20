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Gökyiğit’ten 3. kişisel sergi

Gökyiğit’ten 3. kişisel sergi

Üçüncü kişisel sergisini açan Gökyiğit’in fotoğrafları arasında ödül almış 75 fotoğraf yanında, 65 renkli ve 60 siyah-beyaz fotoğraf sergide yer aldı.   

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Mustafa ERKAN

Açılışı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından gerçekleştirilen ‘100x2’ temalı Mehmet Gökyiğit’in üçüncü kişisel sergisi 200 eserden oluştu. Sergi Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde Sağlık Bilimleri Fakültesi İrfan Günsel Sergi Salonu’nda yer aldı.  Gökyiğit’e layık görülen “İbn Heysem” ödülü ve heykeltıraş Nurlan Urlu tarafından yapılan Gökyiğit’in büstü ve sergilenen fotoğrafların açılışı yapıldı.  

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Mehmet Gökyiğit’in yurtiçi ve yurtdışı fotoğraf yarışmalarında ödül almış 75 fotoğrafının yanısıra, 65 renkli ve 60 siyah beyaz fotoğrafı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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Gökyiğit, 2015 yılında 10x10 teması ile Lefkoşa’da, 2018 yılında ‘Kuzey Kıbrıs-Akdeniz’in İncisi’ teması ile Bakü’de sergiler açmıştı. Bu sergilerin ardından 3. kişisel sergisini ‘100x2’ temasıyla geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren Gökyiğit’in sergisinden seçkileri sayfamızda sizinle paylaşıyoruz.     

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Adres Kıbrıs 424 Sayısı ISSN 2672-7560

Adres Kıbrıs 424 Sayısı ISSN 2672-7560

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