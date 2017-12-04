Gökhan Tepe mest etti
Gökhan Tepe, geçtiğimiz Cuma akşamı Oscar Hotel’de hizmet veren Skull King Casino’da hayranlarının karşısına çıktı.
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Türkiye’nin sevilen pop sanatçısı Gökhan Tepe, geçtiğimiz Cuma akşamı Oscar Hotel’de hizmet veren Skull King Casino’da hayranlarının karşısına çıktı. Kendi parçaları kadar ünlü şarkıcıların söylediği besteleri de seslendiren Gökhan Tepe, şarkıların neredeyse tamamını dinleyenleriyle birlikte söyledi.
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Etiketler : Gökhan Tepe, Oscar Hotel, Skull King
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