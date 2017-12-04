Gökhan Tepe mest etti

Türkiye’nin sevilen pop sanatçısı Gökhan Tepe, geçtiğimiz Cuma akşamı Oscar Hotel’de hizmet veren Skull King Casino’da hayranlarının karşısına çıktı. Kendi parçaları kadar ünlü şarkıcıların söylediği besteleri de seslendiren Gökhan Tepe, şarkıların neredeyse tamamını dinleyenleriyle birlikte söyledi.