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Gökhan Naim cinayetinde 2. zanlı iade edildi

Gökhan Naim cinayetinde 2. zanlı iade edildi

Gesfi Döviz Bürosu sahibi Gökhan Naim cinayetinde Kıbrıs’ın güneyine kaçan ikinci zanlı da bu sabah kuzeye iade edildi.

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Gökhan Naim cinayetinin katil zanlılarından İmran Arşad da, İki Toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’nin yürüttüğü çalışma sonucunda bugün saat 08.15’te BM Barış Gücü aracılığıyla KKTC adli makamlarına teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İki Toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi Eş Başkanı Hakkı Önen’in yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan uyruklu zanlı İmran Arşad’ın cinayetin ardından Güney Kıbrıs’a kaçtığı Komitenin devreye girmesi ve Rum polisine aktarılan bilgiler sonucunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde bugün Kuzeye iade edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Gökhan Naim cinayeti zanlısı Azmad Ali’nin Rum polisince 9 Ağustos’ta BM aracılığıyla yetkili makamlara teslim edilerek mahkeme huzuruna çıkarılmasının ardından, cinayetin aranan diğer zanlısı İmran Arşad’ın da Gökhan Naim cinayetinden dolayı yargılanmasının mümkün hale geldiği belirtildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Komitemiz, Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın önemle üzerinde durduğu bu konuda, iki zanlının geri alınarak mahkeme huzuruna çıkarılarak adaletin tecellisine katkı yapmaktan memnuniyet duymaktadır. Komitemiz suçluların iadesinin iki toplum arasındaki güvenin artmasına katkısını önemsemektedir”.

 

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