Gökhan Naim cinayetinde 1 tutuklu daha…

Gökhan Naim cinayeti ile ilgili olarak bir kişi daha tutuklandı. Tutuklanan zanlı C.Ü. dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlı C.Ü’nün Lefkoşa’da taammüden adam öldürme, adam öldürme, silahlı soygun, kanunsuz ateşli silah taşıma tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma tasarrufu ve meskûn mahalde ateş açma suçlarıyla bağlantılı olarak tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı C.Ü’nün Gökhan Naim’in öldürülmesi ve tasarrufundaki içi para dolu çantanın çalınıp, Z.M.’ye verildikten sonra ayni gün Girne Bahçeli’de zanlı C.Ü’ye verildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, 19 Haziran 2020 tarihinde zanlının derdest emri gereği Girne’de tutuklandığını ve cinayetle ilgili sözlü beyanlarında bulunduğunu belirtti. Polis, zanlını cinayetle bağı olup, olmadığının netleşebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.