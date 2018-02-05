Gökhan Emreciksin’den ilk gol

K-Pet Birinci Lig’in 17’nci haftasında Lapta’yı konuk eden Doğancı, sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Hafta başında adaya getirilen ve geçtiğimiz Cuma günü federasyon binasında imza atan tecrübeli oyuncu Gökhan Emreciksin, çıktığı ilk maçında ilk golünü atmayı başardı. Oyununun ikinci devresinde Salih Düzbeyaz’ın yerine giren deneyimli oyuncu, 66’ncı dakikada takımının beraberlik golünü attı. Doğancı 66’ncı dakikada beraberliği yakalasa da, 81’inci dakikada İsmail Demir’den gole engel olamadı ve maçı 2-1 kaybetti. Karşılaşma sonunda Lapta 23 puana ulaşırken, Doğancı ise 12 puanda kaldı.

Fotoğraf: Recep Özkamalı