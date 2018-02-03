Gökhan Emreciksin’de işlem tamam

K-Pet Birinci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Doğancı, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Gökhan Emreciksin'e imzayı attırdı. Hafta başında adaya getirilen deneyimli oyuncu, dün federasyonda kendisini Doğancı'ya bağlayan imzayı attı. 33 yaşındaki kanat oyuncusu son olarak Kütahyaspor'da forma giyiyordu.

Vadilili:"Ligimize heyecan getirecek”

Doğancı spor kulübü yöneticisi Oğuz Vadilili kariyerinde Fenerbahçe, Kayserispor, Konyaspor, Manisaspor gibi Türkiye Süper ligi takımlarında forma giyen goller atan ve attıran Gökhan Emreciksin’in ülkemizde futbol oynayacak olmasının Kıbrıs Türk Futbolu için önemli olduğunu belirtti. Vadilili, Gökhan Emreciksin’i takımlarında görmekten mutlu, heyecanlı ve gururlu olduklarını ifade etti. Gökhan Emreciksin’in transferin de Doğancı Constraction Ltd ve iş insanı Engin Hürsen’in katkılarının büyük olduğunu söyleyen Vadilili, transfer için sponsorlara teşekkür etti. Yarın Doğancı da Emek Stadı’nda Lapta ile oynanacak maça tüm taraftarları ve futbol severleri davet eden Oğuz Vadilili, takım olarak galibiyete olan inançlarının tam olduğunu da sözlerine ekledi.