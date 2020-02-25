Gökçek 252 gün sonra tahliye edildi

Ölüm orucundaki tutuklu Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hakkında tahliye kararı verildi. Halkın Hukuk Bürosu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Gökçek hakkındaki tahliye kararını duyurdu.

Grup Yorum ise resmi Twitter hesabından, üyeleri İbrahim Gökçek hakkında, Adli Tıp Kurumu’nun “Hapishanede kalamaz” raporu vermesinin ardından tahliye kararı verildiğini duyurdu.

Grup Yorum üyeleri, İdil Kültür Merkezi'nin basılmaması, grup üyelerinin arananlar listesinden çıkarılması, konser yasaklarının kaldırılması, açılan davaların düşürülmesi ve tutuklu müzisyenlerin serbest bırakılması talepleriyle yaptıkları ölüm orucu eylemlerine devam ediyorlar. Açlık grevi eylemini 199. gününde ölüm orucuna çeviren İbrahim Gökçek’in eylemi 252. gününde. Açlık grevini 213. gününde ölüm orucuna dönüştüren Helin Bölek’in eylemi de 250. gününde.