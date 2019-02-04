Göçmenköy’ü Kömürcü uçurdu: 3-2

K-Pet 1.Lig’de Süper Lig mücadelesi veren iki ekibin karşılaşmasında Göçmenköy, kendi evinde Düzkaya’yı ağırladı. Göçmenköy Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip sahadan 3-2 galip ayrılarak en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 3’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmada Göçmenköy’e galibiyeti getiren golleri devre arası Doğan Türk Birliği’nden transfer edilen Ahmet Burak Kömürcü kaydederken, Düzkaya’nın golleri Süleyman Bayır’dan geldi.

STAT: Göçmenköy Stadı

HAKEMLER: Emre Öztaşlı, Sertan Alkın, Ali Karasan

GÖÇMENKÖY: Kemal Ağrı, Çağdaş, Mevlüt (66.Dk Beytullah), Arda (88.Dk Kadir) Cemal, Mustafa Ayker, Reşit, Ahmet Kömürcü, Mustafa Arnavut, Kemal Uçaner (80.Dk Buğra) Mustafa Kermeoğlu

DÜZKAYA: Yunus, Okan, Onur, Serkan, Reşat(71.Dk Salih)Bilal, Ferdi, Cenker, Ahmet Karal, Uğur, Mustafa Akış(45.Dk Süleyman)

GOLLER: 28., 49. ve 79.Dk (P) Ahmet Kömürcü (Göçmenköy), 54. ve 72.Dk Süleyman (Düzkaya)

Önemli anlar

28’inci dakikada gelişen Göçmenköy atağında Mustafa Arnavut sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Arda topa vuracakken Düzkaya savunmasında Mustafa Akış’ın faulüne maruz kalınca hakem Kerem Eran penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ahmet Kömürcü topu filelere gönderdi. 1-0

49’uncu dakikada Göçmenköy atağında Arda’nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet Kömürcü’nün vuruşunda top filelere filelere gitti. 2-0

54’üncü dakikada Düzkaya atağında Bilal sağdan topu ceza sahasına ortaladı ve Süleyman’ın kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-1

72’nci dakikada Düzkaya atağında Bilal’in sağdan ortasında Süleyman kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 2-2

77’nci dakikada Göçmenköy atağında Mustafa Arnavut topla ceza sahasına girdi ve Okan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kerem Eran bir kez daha penaltı noktasına gösterdi. Atışı kullanan Ahmet Kömürcü topu filelere gönderdi. 3-2