Göçmenköy, şampiyonluk hedefiyle başladı

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Göçmenköy, dün gerçekleştirdiği ilk idmanla birlikte 2018-2019 sezonu resmen açtı. Bu yıl 50’nci yılını kutlayacak olan Göçmenköy, 50’nci yıldönümünde şampiyon olarak Süper Lig’e çıkmayı hedefliyor.

Karataş: “Hedefimiz kesinlikle şampiyonluk”

Göçmenköy Başkanı Ersan Karataş açılışta yaptığı konuşmada bu sezon hedeflerinin kesinlikle şampiyonluk olduğunu söyledi. Güçlü bir kadro kurmak istediklerini dile getiren Karataş, 50’nci yılları olan bu yılda başarılı olmak için daha çok çalışacaklarını belirtti. Ersan Karataş, taraftarların da katılacağı bir Tanıtım Gecesi yapacaklarını söyledi.