Göçmenköy sahasına kavuşuyor

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Göçmenköy’ün sahası kapılarını açıyor. Kırmızı mavili ekip, sentetik zemine kavuşturulan stadında uzun bir zamandan sonra ilk maçına Çanakkale maçıyla birlikte çıkmayı planlıyor.

Çevre düzenlemesi sürüyor

Göçmenköy Stadı’ndaki sentetik zemin çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte takım çalışmalarını sahada gerçekleştirmesine karşılık henüz resmi bir maç oynamadı. Stadın şu anda çevre düzenlemesi devam ederke mavi kırmızılı ekibin planları arasında ağaçlandırma da bulunuyor. Çevre düzenlemesi tam olarak sona erdiği zaman ağaçlandırma konusunda da çalışmalar yapılacak.

Açılış Çanakkale maçında…

Sahadaki çalışmalarda sona gelinmesiyle birlikte Göçmenköy takımı, sahasına kavuşmak için gün sayıyor. Uzun bir süredir stadın yanında bulunan ve antrenman sahası olarak da bilinen sahada iç saha maçlarını oynayan Lefkoşa ekibi, ligin 24’üncü haftasında Çanakkale karşılaşmasını sahasında oynamayı planlıyor.

Karataş: “Projeler devam edecek”

Göçmenköy Başkanı Ersan Karataş, YENİDÜZEN’e konuşarak projelerin, ilerleyen dönem için de devam edeceğini söyledi. Stadın çevresinin tamamen bir kompleks olarak hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktaran Karataş, böylesi bir projeyi hayata geçirmenin önemine dikkat çekti. Ersan Karataş, hem alt yapı açısından, hem de ülkemiz sporu açısından böylesi projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, ülkemiz sporunun bu şekilde kalkınacağını sözlerine ekledi.

FIFA Quality Pro belgesi için testler yapılmıştı

Sahanın yıllardan sonra uygun bir zemine sahip olmasının ardından geçtiğimiz aylarda yetkili denetimciler tarafından FIFA Quality Pro belgesinin alınabilmesi yönünde sahada denetleme çalışmaları da yapılmıştı.