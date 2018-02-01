Göçmenköy mercek altında

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Göçmenköy’ün bir süredir sentetik zemine kavuşturulma çalışmaları sürdürülen stadında FIFA Quality Pro belgesi alınabilmesi yönünde denetimler yapıldı.

Testler uygulandı

Bir süre önce Spor Dairesi tarafından çıkılan ihalenin tamamlanmasının ardından sentetik zemine kavuşturulma çalışmaları başaltılan ve son olarak halı serim işlemi tamamlanan Göçmenköy Stadı, çağdaş bir görüntüye kavuştu. Göçmenköy İdman Yurdu Başkanı Ersan Karataş’ın yakından takip ettiği çalışmalarda son olarak dün yetkili denetimciler FIFA Quality Pro belgesinin alınabilmesi yönünde sahada denetleme çalışmaları yaptı.

FIFA Quality Pro belgesi alınacak

Saha zemininde topun sekme şekli, zeminin düzgünlüğü gibi birçok konuda detaylı bir denetim yapılırken, elde edilen veriler daha sonra, eskiden FIFA Star 2 adı ile bilinen, 2016 yılından sonra FIFA Quality Pro olarak adlandırılan resmi onay belgesinin alınabilmesi için kullanılacak.

Çevre düzenlemesi ve tribün çalışması yapılacak

Zeminin tamamlanması ve denetimlerin yapılmasının ardından ilk olarak stat Göçmenköy’ün antrenmanlarının yapılması için kullanılacak. Daha sonra resmi müsabaka oynanabilmesi için tribün, ışıklandırma ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacak.