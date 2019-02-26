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Göçmenköy arayı açıyor

Göçmenköy arayı açıyor

K-Pet Birinci Lig'de haftalar ilerledikçe heyecan artıyor. Lider Göçmenköy puan farkını açtı.

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K-Pet Birinci Lig’de 19’uncu hafta tamamlandı. Haftaya lider giren Göçmenköy deplasmanda Mormenekşe’yi 2-0’lık skorla mağlup etti. Liderin takipçileri Ozanköy, Akova ve Yalova’nın puan kaybetmesinin ardından Göçmenköy en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkardı.

 

Takipçiler takıldı

Haftaya ikinci sırada giren Ozanköy deplasmanda Maraş ile 1-1 berabere kalarak haftalar sonra puan kaybı yaşadı. Akova Vuda konuk olduğu Bostancı Bağcıl’a 2-0 yenilerek zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Yalova ise ligin son basamağında bulunan Değirmenlik’e tek golle yenilerek haftayı puansız kapattı.

 

Hamitköy ikinci yarıda ilk kez

Hamitköy konuk ettiği Mesarya’yı 2-1’lik skorla yenerek ikinci devredeki ilk galibiyetini aldı. Düzkaya ise Doğancı’yı 3-1’lik skorla geçti. Yonpaş Dumlupınar ile Karşıyaka arasındaki mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanırken, Çanakkale deplasmanda Yeni Boğaziçi’ni 2-0 yenerek önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

 

SONUÇLAR

Maraş – Ozanköy: 1-1

Mormenekşe – Göçmenköy: 0-2

Y. Dumlupınar – Karşıyaka: 1-1

Düzkaya – Doğancı: 3-1

Değirmenlik – Yalova:            1-0

Y.Boğaziçi – Çanakkale: 0-2

B. Bağcıl - Akova Vuda: 2-0

Hamitköy – Mesarya: 2-1

 

GOL KRALLIĞI

21 Gol: İrfan Boşnak (Akova Vuda)

15 Gol: Cemil Awwad (Akova Vuda), Muhammet Savaşçı, Toykan Hacet (Hamitköy), Justice Amenyaglo (B.Bağcıl)

14 Gol: Mustafa Arnavut (Göçmenköy)

 

K-Pet Birinci Lig Puan Durumu

TAKIMLAR                  O         G          B          M         A          Y          AV       P

1. Göçmenköy             19        14        1          4          43        21        22        43

2. Ozanköy                  19        11        4          4          37        26        11        37

3. Akova Vuda             19        10        5          4          49        24        25        35

4. Yalova                     19        10        5          4          27        17        10        35

5. Hamitköy                 19        10        4          5          45        34        11        34

6. Düzkaya                   19        10        2          7          30        21        9          32

7. Karşıyaka                 19        7          7          5          32        26        6          28

8. Mesarya                  19        7          6          6          34        33        1          27

9. Y. Dumlupınar         19        7          5          7          37        29        8          26

10. B. Bağcıl                19        7          2          10        31        33        -2         23

11. Doğancı                 19        6          4          9          25        37        -12       22

12. Çanakkale                         19        7          1          11        25        44        -19       22

13. Y.Boğaziçi              19        5          3          11        22        33        -11       18

14. Mormenekşe         19        5          2          12        29        41        -12       17

15. Maraş                    19        5          2          12        24        44        -20       17

16. Değirmenlik          19        3          3          13        22        49        -27       12

(20 HAFTA… 2 Mart Cumartesi: Ozanköy-Değirmenlik, Yalova-Y.Dumlupınar, Çanakkale-B.Bağcıl, Mesarya-Maraş. 3 Mart Pazar: Düzkaya-Y.Boğaziçi, Göçmenköy-Hamitköy, Akova Vuda-Mormenekşe, Doğancı-Karıyaka)

 

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