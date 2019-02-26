Göçmenköy arayı açıyor

K-Pet Birinci Lig’de 19’uncu hafta tamamlandı. Haftaya lider giren Göçmenköy deplasmanda Mormenekşe’yi 2-0’lık skorla mağlup etti. Liderin takipçileri Ozanköy, Akova ve Yalova’nın puan kaybetmesinin ardından Göçmenköy en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkardı.

Takipçiler takıldı

Haftaya ikinci sırada giren Ozanköy deplasmanda Maraş ile 1-1 berabere kalarak haftalar sonra puan kaybı yaşadı. Akova Vuda konuk olduğu Bostancı Bağcıl’a 2-0 yenilerek zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Yalova ise ligin son basamağında bulunan Değirmenlik’e tek golle yenilerek haftayı puansız kapattı.

Hamitköy ikinci yarıda ilk kez

Hamitköy konuk ettiği Mesarya’yı 2-1’lik skorla yenerek ikinci devredeki ilk galibiyetini aldı. Düzkaya ise Doğancı’yı 3-1’lik skorla geçti. Yonpaş Dumlupınar ile Karşıyaka arasındaki mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanırken, Çanakkale deplasmanda Yeni Boğaziçi’ni 2-0 yenerek önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

SONUÇLAR

Maraş – Ozanköy: 1-1

Mormenekşe – Göçmenköy: 0-2

Y. Dumlupınar – Karşıyaka: 1-1

Düzkaya – Doğancı: 3-1

Değirmenlik – Yalova: 1-0

Y.Boğaziçi – Çanakkale: 0-2

B. Bağcıl - Akova Vuda: 2-0

Hamitköy – Mesarya: 2-1

GOL KRALLIĞI

21 Gol: İrfan Boşnak (Akova Vuda)

15 Gol: Cemil Awwad (Akova Vuda), Muhammet Savaşçı, Toykan Hacet (Hamitköy), Justice Amenyaglo (B.Bağcıl)

14 Gol: Mustafa Arnavut (Göçmenköy)

K-Pet Birinci Lig Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Göçmenköy 19 14 1 4 43 21 22 43

2. Ozanköy 19 11 4 4 37 26 11 37

3. Akova Vuda 19 10 5 4 49 24 25 35

4. Yalova 19 10 5 4 27 17 10 35

5. Hamitköy 19 10 4 5 45 34 11 34

6. Düzkaya 19 10 2 7 30 21 9 32

7. Karşıyaka 19 7 7 5 32 26 6 28

8. Mesarya 19 7 6 6 34 33 1 27

9. Y. Dumlupınar 19 7 5 7 37 29 8 26

10. B. Bağcıl 19 7 2 10 31 33 -2 23

11. Doğancı 19 6 4 9 25 37 -12 22

12. Çanakkale 19 7 1 11 25 44 -19 22

13. Y.Boğaziçi 19 5 3 11 22 33 -11 18

14. Mormenekşe 19 5 2 12 29 41 -12 17

15. Maraş 19 5 2 12 24 44 -20 17

16. Değirmenlik 19 3 3 13 22 49 -27 12

(20 HAFTA… 2 Mart Cumartesi: Ozanköy-Değirmenlik, Yalova-Y.Dumlupınar, Çanakkale-B.Bağcıl, Mesarya-Maraş. 3 Mart Pazar: Düzkaya-Y.Boğaziçi, Göçmenköy-Hamitköy, Akova Vuda-Mormenekşe, Doğancı-Karıyaka)