Göçmen’i golcüleri uçurdu: 0-2

STAT: Osman E. Mehmet Stadı

HAKEMLER: Evren Karademir, Olgun Canik, Cemal Sakallı

Y.BOĞAZİÇİ: Ümit, Burçin, Hasan (Dk.80 Tugay), Çağrı, Anıl, Mehmet (Dk.42 Ataberk), Eli Amir, Adem, Zübeyir, Cesur (Dk.86 Doğuş) , Ahmet Yalçın

GÖÇMENKÖY: Kemal, Çağdaş (Dk.55 Rifat), Mevlüt, Cemal, Mustafa Kermeoğlu, Mustafa Ayker, Reşit, Ahmet Burak (Dk.80 Beytullah), Mustafa Arnavut, Kemal Uçaner (Dk.69 Buğra), Arda

GOLLER: Dk.57 Kemal Uçaner, Dk.80 Ahmet Burak Kömürcü (P) (Göçmenköy)

K-Pet Birinci Lig’in 17’nci haftasında Yeni Boğaziçi ile lig lideri Göçmenköy karşı karşıya geldi. Osman Ergün Mehmet Stadı’ndaki karşılaşmayı Göçmenköy 2-0’lık skorla kazandı. Haftaya yakın rakipleri Akova Vuda ve Yalova’nın 2’şer puan önünde ilk sırada giren Göçmenköy, rakiplerinin puan kaybetmesinin ardından aldığı bu galibiyetle farkı 4 puana çıkardı.

Göçmenköy’ün galibiyet sayılarını Kemal Uçaner ve penaltıdan Ahmet Burak Kömürcü kaydetti. Bu skorun ardından Göçmenköy 37 puana yükselirken, Y.Boğaziçi 18 puanda kaldı.

Ligin 18’nci haftasında Göçmenköy, Bostancı Bağcıl’ı konuk edecek. Y.Boğaziçi ise Akova Vuda’ya konuk olacak.