Göçmen zirveye yerleşti

K-Pet Birinci Lig’in 9’uncu haftasında yeni lider Göçmenköy oldu. Karşıyaka deplasmanında tek golle galip gelen Göçmenköy, rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftayı iyi değerlendirerek ilk sıraya yükseldi.

Akova konuk olduğu Yonpaş Dumlupınar ile 2-2 berabere kalarak haftayı ikinci sırada tamamladı. Hamitköy ise konuk ettiği Yeni Boğaziçi ile 1-1 berabere kalarak üçüncü sırada yer aldı. Maraş ligdeki ilk galibiyetini Düzkaya’yı 1-0 yenerek elde etti. Yalova, Mesarya ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken Mesarya yenilmeme serisini 5 maça taşıdı. Çanakkale, ligin son sırasındaki Değirmenlik’i 3-1 yenerek ligdeki 4’üncü galibiyetini elde etti. Doğancı ise Ozanköy deplasmanından 1-0 galip ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürdü. Bostancı Bağcıl konuk olduğu Mormenekşe’yi 2-1 yenerek 3’üncü galibiyetini hanesine yazdırdı.

SONUÇLAR

Ozanköy – Doğancı: 0-1

Yalova – Mesarya: 1-1

Mormenekşe – B. Bağcıl: 1-2

Maraş – Düzkaya: 1-0

Karşıyaka – Göçmenköy: 0-1

Hamitköy – Y.Boğaziçi: 1-1

Değirmenlik – Çanakkale: 1-3

Yonpaş Dumlupınar - Akova Vuda: 2-2

GOL KRALLIĞI

12 Gol: İrfan Boşnak (Akova Vuda)

9 Gol: Cemil Awwad (Akova Vuda)

8 Gol: Bekir Yıldız (Ozanköy), Hasan Özçelik (Düzkaya), Muhammet Savaşçı, Toykan Hacet (Hamitköy)