Göçmen sonradan açıldı: 3-1

STAT: Göçmenköy Stadı

HAKEMLER: Mustafa Öztugay, İsmail Egeli, Cemal Sarı

GÖÇMENKÖY: Kemal, Rifat, Mevlüt, Cemal, Mustafa Kermeoğlu, Mustafa Ayker, Buğra (Dk.80 Erin), Ahmet Burak (Dk.75 Beytullah), Mustafa Arnavut, Kadir (Dk.65 Sabri), Arda Sözcü

BOSTANCI BAGCIL: Nusret, Isaac, Armstrong, Fırtına, Mehmet Çağan, Ahmet Zaifoğlu (Dk.80 Hüseyin Küsbeci), Prince (Dk.10 Jeffrey), Cemal (Dk.65 Doğukan), Arda, Zekai, Justice

GOLLER: Dk.75 ve 87 Arda, Dk.80 Sabri (Göçmenköy) – Dk.68 Justice (Bostancı Bağcıl)

K-Pet Birinci Lig’in 18’inci haftasında lig lideri Göçmenköy, Bostancı Bağcıl’ı konuk etti. Göçmenköy Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken konuk ekip Bağcıl 68’inci dakikada Justice ile öne geçti.

Göçmenköy bu gole 75’inci dakikada Arda, 80’inci dakikada da Sabri ile yanıt verirken, Arda’nın 87’nci dakikada kaydettiği gol maçı 3-1’lik skorla Göçmenköy’e kazandırdı.

Bu skorun ardından Göçmenköy puanını 40 yaparken, Bostancı Bağcıl 20 puanda kaldı.

Ligin 19’uncu haftasında Göçmenköy, Mormenekşe’ye konuk olacak. Bostancı Bağcıl ise Akova Vuda’yı ağırlayacak.