Göçmen son nefeste: 3-0

K-Pet Birinci Lig’in 8. haftasında Göçmenköy konuk ettiği Dumlpınar’ı son dakikalarda peş peşe bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Göçmenköy’e galibiyeti getiren golleri Reşit, Mustafa Arnavut ve Mevlit kaydetti. Göçmenköy gelecek hafta Karşıyaka’ya konuk olurken, Yonpaş Dumlupınar Akova’yı ağırlayacak.

STAT: Göçmenköy Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk, Ferhat Tuna, Ali Karahasan

GÖÇMENKÖY: Kemal, Mustafa Kermeoğlu, Mevlüt, Rıfat, Reşit, Arda, Mustafa Ayker, Cemal, Buğra (Dk.87 Beytullah), Mustafa Arnavut (Dk.90 Kadir), Kemal Uçaner (Dk.75 Mehmet)

YONPAŞ DUMLUPINAR: Onurhan, Eray, Burak, Emir, İsmail (Dk.87 Mustafa Çelik), Barış, Ender, Can, Ali, Hüseyin, Turgut (Dk.77 Ümit)

GOLLER: Dk.86 Reşit, Dk.90 Mustafa Arnavut, Dk.90+1 Mevlüt (Göçmenköy)

KIRMIZI KART: Dk.90 Eray (Yonpaş Dumlupınar)