Göçmen son nefes’de: 2-1

Stat: Göçmenköy Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Ahmet Özkurtuluş, İsfendiyar Açıksöz

Göçmenköy: Okan Tezel, Salim Tayançlı, Doğuş Beyit, Mehmet Baykent, Cemal Terkan, Kemal Uzunoğlu (Dk.70 Ali Şahin), Murat Gertik, Arda Sözcü, Engin Yılmaz, Ender Meta (Dk.87 Mustafa Ayker), Sabri Uskanbaş (Dk.64 Arda Özkan)

Hamitköy: Tolga Nergiz, Salih Adakan, Ağit Altan, Rifat İnce, Yasin Açıkel, Rağıp Kanatlı, Onurcan Kanburlar (Dk.46 Mahmut Yumuşak), Hüseyin Çıdamlı, Mustafa Arnavut, Özgür Ongun, Necati Yıldırım (Dk.81 Hakan Eminoğlu)

Goller: Dk.1 Ender Meta, Dk.90+3 Doğuş Beyit (Gömçmenköy), Dk.61 Mustafa Arnavut (Hamitköy)

Sarı Kartlar: Dk.27 Engin Yılmaz, Dk.82 Doğuş Beyit (Göçmenköy), Dk.69 Rağıp Kanatlı, Dk.90+2 Rifat İnce (Hamitköy)

Halit DAĞ

K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup’ta bölge derbisi niteliğindeki karşılaşmada ev sahibi Göçmenköy Hamitköy’ü uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Göçmenköy’e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Ender Meta ve 90+3’de Doğuş Beyit kaydederken, Hamitköy’ün tek sayısını 61. dakikada Mustafa Arnavut kaydetti.

Önemli Anlar

Dk.1: Göçmenköy atağında Sabri’nin Hamitköy savunmasının arasına gönderdiği topa hareketlenen Ender Meta bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.(1-0)

Karşılaşmanın ilk devresi ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Dk.50: Gelişen Hamitköy atağında Mahmut sol kanattan çalımlarla ceza alanına girdi ve topu Özgür’e aktardı. Özgür’ün vuruşu üstten auta gitti.

Dk.61: Hamitköy atağında Yasin’in Göçmenköy defansının arasına gönderdiği topla buluşan Mustafa Arnavut kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi.(1-1)

Dk.90+3: Göçmenköy’de Murat Gertik’in düşürülmesi ile kazanılan serbest atışı Salim kullandı. Salim’in ceza alanına güzel ortasında Murat Gertik’in vuruşunu kaleci Tolga çeldi. Dönen topu iyi takip eden Doğuş topu ağlara gönderdi.(2-1)

Karşılaşma Göçmenköy’ün uzatma dakikalarında bulduğu gol ile 2-1 sona erdi.

Fotoğraf: Kanı Aldağ