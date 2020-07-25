Göçeri’de traktör yoldan çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti

Göçeri köyünde meydana gelen trafik kazasında, 70 yaşındaki Ali İzmirli hayatını kaybetti.

Adanın kuzeyinde 1 Ocak’tan bugüne geçen yaklaşık yedi aylık sürede trafik kazalarında 13’üncü ölüm yaşandı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre kaza saat 19.00 sıralarında gerçekleşti.

Göçeri köyünde, Göçeri'de sakin Ali İzmirli, kullanımındaki traktör ile köy içerisinde kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağından çıkıp önce taşa ardından elektrik direğine çarpıp devrildi.

Ali İzmirli’nin kaza yerinde yaşamımı yitirdiği ve olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği açıklandı.