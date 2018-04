GO oyunu UFÜ’nde

Tarihi 4000 yıl önceye dayanan, dünyanın en eski zeka ve strateji oyunu GO, Uluslararası Final Üniversitesi’nde öğretiliyor. Gerektirdiği stratejik planlama ve taktik hesaplama nedeniyle bir akıl sporu olarak kabul edilen GO oyunu Uluslararası Final Üniversitesi’nde uzman eğitmenler tarafında öğretilmeye başlandı.

HER ALANDA ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ EĞİTİM

Uluslararası Final Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerini gerek fiziksel gerekse zihinsel olarak her alanda yetiştirmek amacıyla eğitim veren üniversitenin eğitim programında çeşitliliğe önem verdiği vurguladı. Öğrencilerin bakış açılarını farklılaştırılması amacıyla programların her geçen gün zenginleştirildiği belirtilen açıklamada, GO oyununun da bu kapsamda eğitim müfredatına eklenenebileceği ifade edildi.

GO OYUNU NEDİR?

Bir alan oyunu olan GO, 19x19’luk bir tahtada 181’i siyah, 180’i beyaz olmak üzere 361 taşla oynanır. Taşların tahta üzerinde yer alan çizgilerin kesişme noktalarına konmasıyla oynanan oyun alan veya puan elde etme hedefine dayanır. Alan çevirmek ve rakibin taşlarını esir etmek esasına dayanan oyunun sonunda en çok puanı olan oyuncu karşılaşmayı kazanır.