Gnçtrkcll’liler bu yarıyılda da kazanıyor

Yeni ders yılı için ülkemize gelen öğrencileri sıcak samimi, duygularla karşılayan Kuzey Kıbrıs Turkcell görevlileri bir yandan gençlere iletişim noktalarında kaliteli hizmet sunarken diğer yandan arzu eden öğrencilere ülke ile ilgili yol göstericilik yapıyor.

Ülkeye attıkları ilk adımda gençlere kucak açan, onlara büyük bir ailenin parçası olmanın sıcaklığını yaşatan Kuzey Kıbrıs Turkcell, on binlerce katılımcıya ulaşan BiP GNÇ Kıbrıs kanalı ile gençlere güçlü güvenilir bir yol arkadaşlığı sunuyor. Üstelik bu arkadaşlık gençlere diledikleri gibi kullanabilecekleri 5 GB hediye internet paketi ile de pekiştirildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, her ihtiyaca uygun içerikte ve uygun fiyatlı paket sunmanın yanında bu karşılamada 12.000 gnçtrkcll’liye farklı bir avantaj sunarak onlara, dilediklerince kullanabilecekleri 5 GB internet hediye ederek toplamda 60,000 GB interneti gnçtrkcll’lilere armağan etmiş oldu.

Rekorlar kıran BiP GNÇ Kıbrıs Kanalı

İlk 25 günde GNÇ Kıbrıs kanalını 12,500 öğrenci takip etti ve alanında bir rekora imza attı. Kuzey Kıbrıs Turkcell, BiP uygulaması üzerinden Gnçtrkcll’lilerle hem iletişim sağlayacak, hem de onları kampanyalardan ve en uygun paketler ve diğer ürün ve uygulamalardan haberdar edecek. Kanal üzerinden marka işbirlikleri, adadaki etkinlikler ve fırsatları da öğrenmek olanaklı olacak.

BiP GNÇ Kıbrıs kanalı üzerinden 5GB’da olduğu gibi sürpriz hediyeler de gençleri bekliyor olacak.

BiP GNÇ Kıbrıs kanalını Kuzey Kıbrıs Turkcell’li olsun ya da olmasın her cep telefonu sahibi takip edebiliyor.