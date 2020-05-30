GNÇ Talks dijital dünyanın yıldızlarını ağırlıyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in gençlik markası GNÇ, organize ettiği “GNÇ Talks” söyleşilerinde dijital dünyanın yıldızlarını konuk ederek, Kuzey Kıbrıs’la buluşturuyor.

Yeni normal hayat ile birlikte her geçen gün hayatımızın neredeyse her alanında bir dönüşüm yaşanıyor. Adapte olmaya çalışılan bu yeni süreçte hayatımızın bize kazandırdıkları arasında iletişimlerimizin birçoğunu dijital ortama taşımak da yer alıyor. Bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ve adanın en önemli gençlik markası GNÇ de “GNÇ Talks” söyleşileri sayesinde bilgi alışverişi ile alanında uzman kişilerin paylaşımlar yapmasına olanak sağlıyor. Çalışmalarını dijital dünyaya taşıyarak gençlerin ufkunu açmaya, onlara ilham vermeye ve sorularını yanıtlamaya devam eden GNÇ Talks söyleşileri, birbirinden değerli isimleri de ağırlamaya devam ediyor. Online platformlar üzerinden 19 Mayıs’ta gerçekleşen ve birçok oturumun yer aldığı ilk söyleşinin ardından GNÇ Talks bu kez Kuzey Kıbrıs ile Hollanda arasında farklı bir oturum düzenledi. Düzenlenen oturum adamızdaki en büyük üniversitelerden biri olan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliği ile organize edildi.

İzleyicileri canlı yayında buluşturan ‘GNÇ Talks’ bu kez İngilizce yayınlandı. Moderatörlüğünü DAÜ Kurumsal İletişim, Sosyal Medya ve Web Ofis Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat’ın üstlendiği söyleşiye Hollanda’nın ünlü Dijital Pazarlama Ajansı RAUWCC’nin CEO’su Maarteen Reijgersberg konuk oldu. Oturumda konuşmacı olarak yer alan Reijgersberg, yaratıcısı olduğu Hollanda'nın ilk sanal Influencer’i olan “Esther Olofsson”dan bahsetti.

Program sonunda ise GNÇ Kıbrıs BiP kanalından sorulan soruya ilk 5 dakika içerisinde doğru cevap veren Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilere haftalık 5GB Instagram paketi hediye edildi.



Hollanda'nın ilk sanal Influencer'i “Esther Olofsson” konuşuldu

GNÇ Talks söyleşilerinde konuşan Hollanda’nın ünlü dijital pazarlama ajansı RAUWCC’nin CEO’su Maarteen Reijgersberg çalışmalarıyla ilgili çok değerli bilgiler paylaştı. Covid-19 sürecindeki deneyimlerini de aktaran Reijgersberg, görüntüleri bilgisayar tarafından oluşturulan bir sanal influencer olan “Esther Olofsson” hakkında bilgi vererek markaların dijitalleşmesiyle ilgili olumlu yorumlarda bulundu. Maarteen Reijgersberg, Olofsson'un Instagram’da merak edilen ve binlerce kişi tarafından takip edilen bir karakter olduğunu söyledi. Reijgersberg konuşmasına şöyle devam etti: “Olofsson, mümkün olduğunca takipçileri ile sürekli iletişimde oluyor ve onların sorularını yanıtlıyor. Doğum yeri Malmö, İsveç olan ve gerçek bir özgeçmişi bulunan Olofsson, hiçbir zaman takipçileri ile bir ortamda buluşamayacak sanal karakterdir. Gelecekte daha fazla sanal Influencer’in ortaya çıkmasını bekliyorum ve geleceğe yönelik en büyük amacımsa şirketler için ‘Sanal Büyükelçilik’ yaratmaktır.”

Markaların dijitalleşmesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Maarteen Reijgersberg, bu süreçte dijitalleşen şirketlerden bahsetti. Dijitalleşmenin olumlu sonuçlar doğurduğunu aktaran Reijgersberg, tüm dünyada e-ticaret’in büyük önem kazandığını ve artık alışverişin online platformlardan gerçekleştiğini söyledi.