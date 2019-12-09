Globi (Peynirli Ve Susamli Şekerleme) – Antik Çağ

Zekai Altan

Turizm ve Çevre Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından açılışı gerçekleşen Lüzinyan Evi Kent Müzesi Orta Çağdan günümüze Lefkoşa’nın açılış töreninde ikram edilen Antik Çağ’dan Orta Çağ’a ve tarihsel süreç içerisinde Otantik Kıbrıs Mutfağı mönülerinin hazırlanması ve sunumu Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü ile Eko/Agro Turizm İşletmesi Nitovikla işbirliği ile gerçekleşmiştir. Otantik Kıbrıs mutfağının bugün doğmadığını ve tarihsel süreç içerisinde Ada’ya gelenlerin bir şeyler getirdiğinin ve Ada mutfağının bu süreçte oluştuğunu söylemek gerekir. Bugün yakın tarihimizde de kullanıldığını öğrendiğimiz İskenderiye Şekerlemelerine benzer şekerlerin satıldığını ülkemiz duayenlerinden Hüseyin Kanatlı abimiz de dile getirdi ve şekerlemeleri yediğini söyledi. Bu şekerlemelerin kağıtçıklar içerisinde satıldığı bilinmektedir. Antik Çağ’dan günümüze kadar gelen bu lezzet zaman içerisinde de çeşitli nedenler ile unutulmuş oldu. Lüzinyan Evi Kent Müzesinin açılışında sunulan bu tat oldukça ilgi çekti. İskenderiye Şekerlemeleri hem tat hem de tarihsel açıdan ayrı bir öneme sahip. Dilerseniz Globi, Peynirli ve susamlı Şekerleme yapılışını anlatalım. Globi, Peynirli ve susamlı Şekerleme yapılışını SİM TV’de Zekai Altan ile Otantik Kıbrıs Mutfağı programında ve youtube’dan izleme olanağınız vardır.

Globi, Peynirli ve susamlı Şekerleme

Globi, Orta Çağ mutfağına Antik Yunan-Roma dünyasından gelen bir peynir tatlısıdır. Bu ünlü bir tatlının tarifini, Eski Çağ yazarları Cato ve Philoxenus’un yazdığı notlardan günümüze kadar gelmiştir. Peynir ve irmikle yapılan bir tatlı. Peynir ve irmik iyice karıştırıldıktan sonra topçuklar haline getirildikten sonra kızgın yağda kızartılır. Bala belendikten sonra yenir.

Globi, peynirli ve susamli şekerleme

Malzemesi:

1/1/4 bardak ( 280 ml) süt 2 çorba kaşığı ( 60 g) irmik 3 çorba kaşığı ( 90 g) bal 120 G ricotto peyniri ¾ bardak ( 85 g) susam, hafif kavrulmuş Kızartma için zeytinyağı

Yapılışı:

Sütü kaynatın ve devamlı karıştırarak üstüne irmiği serpin. Yakmamaya dikkat ederek kısa süre kaynatın. Temiz bir kaseye dökün ve ara ara karıştırarak soğumasını sağlayın. Bu karışımın katı bir macun olması gerekir. Biraz daha soğuyunca 1 çorba kaşığı bal ile ricotto peyniri ilave edin. İyice karıştırın ve içine 2 çorba kaşığı ( 60 g) kavrulmuş susam karıştırın.

Derin bir tencereye bol zeytinyağı ya da başka bir bitkisel yağ koyup kızartın. Yağın içine karışımdan bir parça damlatarak yağın sıcaklığını ölçün. Attığınız parça kabarır ve renk değiştirmeye başlarsa yağ hazır demektir. İki tatlı kaşığının yardımı ile parçalara biçim verin. Yumurta biçiminde düzgün topçuk haline gelecek biçimde. Kızgın yağın içine 2- 3 şekerleme atın ve altın renginde kızarıncaya kadar ara ara çevirin. Yağdan çıkarın ve peçete veya kağıt havlu üzerinde süzdürün. Şekerlemeler aynı şekilde kızartıldıktan sonra kalan bal ılıtılır ve şekerlemeler önce balın içinde sonra da kalan susamın içinde yuvarlatılır. Sıcak ya da soğuk servis edilebilir.