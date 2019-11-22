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GKK'dan atış uyarısı

GKK'dan atış uyarısı

Cengiz Topel Atış Alanında, 26-27-28 Kasım tarihlerinde, atış eğitimi yapılacak

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Cengiz Topel Atış Alanında, 26-27-28 Kasım tarihlerinde, atış eğitimi yapılacak.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu günlerde, 07.00-18.00 saatleri arasında yapılacak atışlardan dolayı,  atış alanları ve çevresinde bulunmanın tehlikeli ve yasak olduğu belirtildi.

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