GKK'dan atış uyarısı

Cengiz Topel Atış Alanında, 26-27-28 Kasım tarihlerinde, atış eğitimi yapılacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu günlerde, 07.00-18.00 saatleri arasında yapılacak atışlardan dolayı, atış alanları ve çevresinde bulunmanın tehlikeli ve yasak olduğu belirtildi.