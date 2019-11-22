GKK'dan atış uyarısı
Cengiz Topel Atış Alanında, 26-27-28 Kasım tarihlerinde, atış eğitimi yapılacak
A+A-
Cengiz Topel Atış Alanında, 26-27-28 Kasım tarihlerinde, atış eğitimi yapılacak.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu günlerde, 07.00-18.00 saatleri arasında yapılacak atışlardan dolayı, atış alanları ve çevresinde bulunmanın tehlikeli ve yasak olduğu belirtildi.
Bu haber toplam 80 defa okunmuştur
Etiketler : askeri bölge, atış alan, cengiz topel
Önceki ve Sonraki Haberler