GKK'dan Asal Şube'de sivil seferberlik çağrısı

Bir süre önce pandemi nedeniyle durdurulan "seferberlik" hizmeti için bazı yurttaşlara Ekim ayına ilişkin "davet" geldi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, SMS mesajı ile seferberliğe davet ettiği bazı yurttaşları Asal Şube'ye çağırdı.

Mesajda seferberliğin 1 saat süreceği ve sivil kıyafetle gerçekleştirileceği bildirildi.