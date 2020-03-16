GKK’da virüs huzursuzluğu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan sivil görevliler çalıştıkları birliklere askere ait toplu taşıma araçları ile götürüldüklerini belirterek bunun sağlıklı olmadığını savundu.

YENİDÜZEN’e ulaşan bir grup çalışan “Hijyenden yoksun araçlarda her gün 1 saati aşkın yol gidiyoruz. Korkuyoruz” diye konuştu.

Öte yandan yine GKK'da mükellef askerlik görevini icra eden bir grup da gazetemize ulaştı ve içinde bulundukları ortamı anlattı. İzinlerinin iptal olduğunu anlatan askerler “Bize izinleri iptal ettiler ancak bu işi profesyonel olarak yapan uzman askerler her gün dışarıdan bölüklere geliyorlar. Aynı şekilde subaylar da dışarıdan geliyor. Bu durum sağlıklı değil” dedi.