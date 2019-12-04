Gizlice mahkeme salonunu çekti

Devrim DEMİR

Girne’de İnci Aşıcı’nın iş yerine giderek Aşıcı’ya uygunsuz harekette bulunan F.A., şikayet üzerine tutuklandı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne götürülen zanlının cep telefonunda gerçekleşen incelemede 5 Kasım tarihinde Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davalarının görüşüldüğü salon içerisinde resim çektiği tespit edildi.

Zanlı tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlanması için 2 gün tutukluluk emri verdi.

Kadını korkutmak istedi

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlının ‘mahkemeler yasasına aykırı hareket’, ‘uygunsuz tavrı hareket’ ve ‘genel rahatsızlık’ suçlarından tutuklandığını anlattı.

Yavuz, zanlı F.A.’nın 3 Aralık tarihinde işletmeciliğini İnci Aşıcı’nın yaptığı ‘Pearl’ isimli iş yerine giderek kullanımında bulunan cep telefonu ile görüntülü sohbet açarak aralarında husumet bulunan Veysi Çelik’i gösterdiğini kaydetti.

Tutuklanınca başka suçları çıktı

Zanlının şikâyet üzerine Girne’de tespit edilerek tutuklandığını ifade eden Yavuz, cep telefonunda gerçekleşen incelemede ceza davalarının görüşüldüğü salonun resimlerinin tespit edildiğini belirtti. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini kaydeden Yavuz, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.