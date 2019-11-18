Gizlice güneye geçmek istedi, yakalandı

Lefkoşa’da güneye gitmeye çalışırken askerler tarafından yakalanan zanlı O.P.N. polise teslim edildi. Zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olguları aktardı.

Polis, zanlının ‘Birinci Dereceden Askeri Yasak Bölgeyi İhlal’ suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, dün saat 00.05 sıralarında Yiğitler Burcunda Mağusa’da sakin 31 yaşındaki O.P.N. surlardan inmeye çalışırken görevli askerler tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye kaydetti. Polis, zanlının yasal statüsünün ve güneye neden geçmek isteğinin araştırılacağını belirterek, üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.