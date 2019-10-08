Gizli ittifak davası devam ediyor

Kıbrıs’ın güneyine yasa dışı yollardan insan kaçırmak için gizli anlaşma yapan zanlılar H.E., A. N, K. E. B., M. J., E. K., S. N. P., M. Z. ve A. C. dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Can, olguları aktardı. Polis, zanlı H.E., A. N, K. E. B., M. J., E. K., S. N. P., M. Z. ve A. C.’nin ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 1 Ekim 2019 tarihinde saat 20.30’da Ercan Havaalanı’nın karşısındaki yarım inşaatta zanlı H. E., A.N’ın, KKTC’ye öğrenci statüsünde gelen K. E. B, M. J. E. K., S. N. P. ve M. Z.’le yasadışı yollardan Kıbrıs’ın güneyine geçirmek için anlaşıp, “ağır bir cürüm işlemek kastıyla” gizli ittifak kurdukları gerekçesiyle tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlı Hüseyin Erseyis’in cep telefonunda Whatsapp’tan insanları güneye nasıl geçirdiklerine dair bilgiler tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı A.N’nin telefonundan sildiği bilgilerin geri döndürülmeye çalışıldığını aktardı.

Polis, zanlı H. E., A. N.’ın ikinci birer gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiklerini söyledi. Polis, ifadelerin teyit ve tekzibinin yanı sıra aranan 3 şahıs olduğunu belirtip, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlılar 4,5 ve 6 tutukluluk talebine itiraz etmesi üzerine yapılan duruşma sonucunda huzurunda verilen şahadeti ve itirazları değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.