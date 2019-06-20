“Gizli görüşme”nin ayrıntıları ortaya çıkıyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Maronitlerin Kıbrıs Meclisindeki temsilcisi Yannakis Musas’ın davetiyle düzenlenen akşam yemeğine katılması, güneyde tarafında “gizli görüşme” olarak değerlendirildi.

Gelen tepkiler üzerine, ev sahibi Musas, yemekte çekilen bir fotoğrafı da basına vererek konuşulanlarla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı; ancak Musas’ın izahatı AKEL’i tatmin etmedi. AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Anastasiadis’in “neden Özersay’la bir araya geldiği, neden Akıncı ile değil?” sorusuna cevap vermesini istedi.

Kıbrıs'ın güneyinde yayımlanan gazeteler, Musas’ın yaptığı açıklamaya ve siyasi partilerden gelen tepkilere Özersay ve Anastasiadis’in eşleri ile birlikte katıldığı akşam yemeğinde çekilen fotoğraf eşliğinde birinci sayfalarından yer verdiler.

Alithia haberi “Gizli Yemekle İlgili Sahne Netleşiyor” başlığıyla birinci sayfasından, “Basit, Sosyal Bir Aile Buluşması… ‘Ev Sahibi Y. Musas Özersay-Anastasiadis Yemeğine Açıklık Kazandırıyor” başlığıyla iç sayfasında detaylandırdı.

Gazetenin “Başkan Anastasiadis ve Kudret Özersay ile eşlerini 4 Haziran’da kendi evinde yemeğe çağıran ve yemek boyunca konuklarının yanında olan adam” olarak tarif ettiği Musas, dünkü açıklamasında, “tamamen sosyal, özel bir aile yemeğiydi niteliğindeydi. Kıbrıs sorununun ve o anda gündemde olan; Avrupa seçimlerinin sonuçları, sözde hükümet oluşumu eski başkan Dimitris Hristofyas’ın sağlık durumunun kritikliği ve seri katil gibi konuların genel ve yüzeysel bir görüşülmesi dışında ne gizli müzakere ne gizli görüşme vardı” ifadelerini kullandı.

“KONJONKTÜREL VE BİRBİRİNDEN TAMAMEN BAĞIMSIZ”

Musas, kuzeyde Salı günü yapılan Maronitler ve Maraş ile ilgili açıklamaların, akşam yemeği ile en küçük bir ilgisi olmadığını belirterek, bu açıklamaların, akşam yemeğinin ortaya çıkmasıyla aynı güne denk gelmesinin “konjonktür meselesi ve birbirinden tamamen bağımsız” olduğunu söyledi, “bir ara Maronit köyleriyle ilgili konuyu ben açtım ama bu görüşme yüzeyseldi, derine inmedik. Gece boyunca doğal gaz konularına da herhangi bir atıf yapılmadı” diye ekledi.

Musas’a Anastasiadis ile yemeğe neden Akıncı’yı değil de Özersay’ı çağırdığı sorulduğunda ise, “bu tür inisiyatifleri ilk kez almıyorum. Ülkede olguların gidişatını etkileyen tanıdık ve dostlarım olduğunda bu tür inisiyatifler almak benim karakterimdir, doğamda var” cevabını verdi. Faydalı olabileceği yerde bunu yapmayı görev addettiğini söyleyen Musas, “Özersay ve Başkan örneğinde de bunu yaptım” dedi.

Musas Anastasiadis’in güneyde, Özersay ile iki devlet konusunu görüşmekle suçlandığı hatırlatıldığında, “yemekte kesinlikle böyle bir konu konuşulmadı. Asla” dedi, şöyle devam etti:

“Aksine, bu ve daha aşırı tezleri olanlar ile konuşulması gerektiği görüşündeyim. Konuşmaz ve diyalog kurmazsan onları nasıl vazgeçireceksin veya tezlerini nasıl değiştirecek ve bizim doğru çerçeve addettiğiz şeyi görüşmeye gelmesi gerektiğine ikna edeceksin? Ama ne iki devlet, ne üniter devlet ne başka bir şey asla konuşulmadı.”

Yemekte gayrı resmi olsa bile müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğinin söylenip söylenmediği sorusuna olumlu cevap veren Musas, “Tam olarak ne söylendiğini hatırlamıyorum ama Başkan Anastasiadis, müzakerelerin yeniden başlaması, diyalog olması gerektiğini vurguladı” dedi.