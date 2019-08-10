‘GİZEMLİ KIBRIS’ TÜRKİYE’DE

Araştırmacı-Yazar ve Turizmci Zekai Altan’nın yazdığı Gizemli Kıbrıs kitabı Türkiye’de basıldı. Türkiye’nin en köklü ve saygın yayınevlerinden olan ve yarım yüzyılı aşkın bir süreden beridir nitelikli kültür yayıncılığı yapan Cinius Yayınevi, Zekai Altan’nın Gizemli Kıbrıs eserinin III. Baskısını yayınladı. Gizemli Kıbrıs Türkiye’de D&R, İdefix, hepsiburada.com, İnkilap Kitapevi, kitapyurdu.com, pandora, nezih, arkadaş, imge kitapevi ve pttkitap’ın yanı sıra online ve kitapevlerinde satışa çıkarıldı. Türkiye’nin en büyük zincir kitapevlerinde satışa çıkarılan Gizemli Kıbrıs, Kıbrıs’ın tarihi, kültürü, flora-faunası ve gelenek ve görenekleri ile Kıbrıs tanıtımına ciddi bir katkı sağlayacaktır. Gizemli Kıbrıs bu alanda Türkiye pazarında basılan ve yayınlanan ilk kitap özelliğini de taşımaktadır.

Gizemli Kıbrıs kitabının Ekim ayı içerisinde Türkiye’nin önde gelen ve tanınmış fotoğraf sanatçısı ve belgeselcisi Çoşkun Aral’ın katkıları ile tanıtımının yapılması planlanıyor. Tanıtıma Türkiye sanat dünyasından sanatçıların, gazeteciler ve davetlilerin katılması öngörülmektedir.

Konu hakkında bir açıklama yapan Araştırmacı-Yazar ve Turizmci Zekai Altan şunları söyledi;

“Ülkem adına ciddi bir katkı. Kitabımın baskısını yapan Cinius Yayınevi gibi köklü ve satış ile dağıtım ağının Türkiye coğrafyasının genelinde olması beni son derece mutlu etmiştir. Profesyonel ve kurumlaşmış bir yapıya sahip Cinius ailesine katılmak benim için ayrı bir gurur olmuştur. Cinius Yayınevi ve direktörü Zeynep Aytekin sayesinde Türkiye’deki okurlar ile tanışmamın yanında Kıbrıs’ın bilinmeyen Gizemli yönlerinin de Türkiye halkı tarafından bilinmesi, öğrenilmesi ve tanınması açısından önemli bir adım olmuştur. Böyle bir umudum yoktu. Cinius Yayınevi Gizemli Kıbrıs eserine sahip çıkarak ve yayınlayarak umutlarımı yeşertti. Yurt dışında Cinius Yayınevi tarafından kitaba sahip çıkması ve en azından basılmaya değer görülmesi ayrı bir mutluluktur. Amacım ülkemi doğru yönde anlatabilmektir. Bu yalnızca araştırma kitabı olarak değil, kendine özgü varsıl mutfak kültürü, sosyal yaşamı, öyküleri ve demokratik yaşamına kadar araştırılarak yazılacak eserlerle gerçekleştirilebilir.”