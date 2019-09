Gizemli Kadın, Sia Kate Isobelle Furler

Ersin Kaşif

Sia Kate Isobelle Furler, 18 Aralık 1975 yılında Adelaide, Avustralya’da doğdu. 90’lı yılların başında başladığı müzik kariyerinde yıllardır onu tanıyanlar olduğu kadar, çeşitli DJ’lerle çalışmalarından sonra dinlemeye başlayanlar da oldu. Fakat tüm dünyada çılgın bir hayran kitlesi edinmesi ve rekorlar kırması Chandelier isimli şarkısı ve tartışmalı klibiyle gerçekleşti.

Bugüne kadar adını bilmesek de müziğini defalarca dinlediğimiz Sia hakkında; üzen, ilham veren, heyecanlandıran, güldüren bilgileri bir araya getirdik.

Sia hakkında bilmeniz gereken ilginç bilgiler;

Sia müzisyen bir baba ve sanat öğretmeni bir annenin tek çocuğu ve küçüklüğünden beri sanatın içinde. 1993 yılında lisedeyken acid jazz yapan ilk grubu Crisp’i kurdu. Grup 1997’de dağılınca kendi solo albümü Only See’yi hazırladı. İlk albümü sadece bin 200 kopya sattı. Avustralya’da 1988 yılında başlayıp hala devam eden Home And Away isimli dizinin 1997 yılında yayınlanan bir bölümünde Sia, sahil düğününde şarkı söyleyen bir şarkıcıyı canlandırdı.

Crsip grubunun dağılmasının ardından Sia, 1997 yılında Londra’ya taşındı. Burada Jamiroquai’ın vokalisti olarak bir süre çalıştı fakat grubun vokali Jay Kay, ses rengindeki farklılıktan dolayı Sia’nın sesini kullanamayacaklarını söyledi. Bir süre İngiliz grup Zero 7 ile Londra’da çalışan ve albümler yapan Sia, aynı zamanda solo kariyerini de inşa ediyordu. “Don’t Bring Me Down”, “Breathe Me”, “Where I Belong” ve “Numb” şarkılarının olduğu ikinci albümü Colour the Small One, ona başarıyı getiren albüm oldu. Sia, 2005 yılında ABD’de tanınmasını sağlayacak ilk hamleyi yaptı ve New York’a taşındı. Muhteşem bir albüm olmasına rağmen yeterince iyi pazarlanamayan Colour the Small One’dan Berathe Me, birçok kez soundtrack’lerde kullanılmasına rağmen HBO’nun Six Feet Under dizisinin final bölümünde duyulunca Sia Amerika’da tanındı. Menajeri hemen bir tur hazırladı ve Sia hak ettiği ilgiyi görmeye başladı.

Herkes onunla çalışmaya başladı

Sia tanındıkça çalıştığı kişiler de değişmeye başladı. Christina Aguilera ve Cher başta olmak üzere Sia 2009 yılından beri birçok kez ünlü isimlerle birlikte veya onlar için şarkı yazdı. Bunda 2013 yılında şarkıcılıktan vazgeçip sadece söz yazarı olmak istemesi de etkili oldu. David Guetta, Flo Rida, Beyoncé ve Rihanna için söz yazdı. Sia, David Guetta için hazırladığı Titanium şarkısının popüler olmasını hiç istemiyordu çünkü şarkıcı olarak tanınmak istemiyordu. Sadece bir pop şarkısı yazarı olmak isterken son dönemin en popüler şarkıcısı oldu. Yıllardır müzik dünyasının içinde olmasına rağmen Sia son dönemlerde oldukça popüler fakat ünlü olmak istemiyor. Bu nedenle Google’a Sia yazdığımızda binlerce fotoğrafını görsek de kendisi yüzünü gizleyerek popüleritenin önüne geçmeye çalışıyor. O sarı peruk tamamen gizlilikle ilgili. Sia’nın listeleri alt üst eden şarkıları nasıl yazdığını merak edenler için söyleyelim; çoğu zaman birkaç dakikada yazıyor. Rihanna için yazdığı Diamonds şarkısı sadece 14 dakikasını almış. David Guetta’ya verdiği Titanium’un yazılması da 40 dakika sürmüş. Özetle söyleyebiliriz ki, Sia Kate Isobelle Furler muhteşem bir kadın!