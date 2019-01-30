Gizem Öznacar Genç Şef Olimpiyatı’nda

İsviçre'de gastronomi (Mutfak sanatları akademisi) bölümünde eğitim gören üçüncü sınıf öğrencisi Gizem Öznacar’dan gururlandıran çalışma.

Hindistan’da beşincisi düzenlenen Genç Şef Olimpiyatı’nda, İsviçre’deki The Business & Hotel Management School’u (BHMS) İsviçre adına temsil eden Gizem Öznacar, beş gün sürecek olan olimpiyatlarda 54 ülkenin katılımcılarıyla yarışıyor.

Gastronomi öğrencisi Gizem Öznacar’a bu zorlu süreçte, aynı okuldan yönetici şef ve mutfak programı lideri olan Shaun Leonard da eşlik ediyor.

Okulu tarafından İsviçre’yi temsil etmesi için seçilen Öznacar, 2 Şubat tarihine dek mutfakta ter dökecek.