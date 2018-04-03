Gizem Özgeç Gece Editörü

Çağıl Günalp’ın KKTC Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kariyerini sürdürme kararı sonrasında, Gece Editörlüğü görevine Gizem Özgeç getirildi. Gizem Özgeç, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu… Gazeteciliğe 2003 yılında Kıbrıs Medya Grubu’nda başlayan Özgeç, uzun yıllar Kıbrıs Gazetesi’nde editörlük ve son olarak da haber müdürlüğü görevini yaptı.