Cenk Paşa

Giyilebilir teknoloji, üstümüze giyebileceğimiz teknolojik aletlere verilen isimdir. Ama uzun yıllardır kullandığımız kulaklıklar bu gruba girmiyor. Ürüne “giyilebilir” demek için cihazın akıllı sensörlerinden gelen bilgileri akıllı telefonunuza kablosuz olarak gönderebilmesi gerekmektedir.

Nasıl Giyilir?

Şu an birçok ürün bileklere giyiliyor. Yakın gelecekte vücuda, boyuna asılan ve göze takılan modeller de satışa çıkacaktır.

Giyilebilir Teknoloji Ürünleri Nelerdir?

Akıllı Saatler

Bileklere takılan kategoride olan akıllı saatler cep telefonlarımız ile bilgi alış verişi yaparak hayatımızdaki yerlerini aldılar. Telefonumuza dokunmaya gerek kalmadan sosyal hesaplarımızı kontrolden telefonda görüşme yapmaya kadar bir çok özelliği mevcuttur.

Akıllı Bileklikler

Bu cihazlar gün içerisindeki adımlarımızı, kalp atışlarımızı ve yaktığımız kalorileri hesaplayarak istatistiğini tutarlar.

Başa Takılan Ekranlar

Sanal gerçeklik sunan bu gözlükler sizi dünyadan soyutlayarak farklı bir dünyaya götürüyor. Head-nonted display ismi verilen bu cihazlar oyun meraklılarının tercihi.

Akıllı Gözlükler

Google’ın hayatımıza kattığı Google Glass sayesinde dünyanızdan soyutlanmadan bulunduğunuz yer hakkında bilgi vermek ve cep telefonunuzun ekranını sürekli gözünüzün önünde tutmaktır.

Akıllı Giyisiler

Kişilerin vücut ısısından tutunda kaldırdıkları ağırlığın vücutta ki etkisine kadar bir çok istatistiği toplayan bu kıyafetler bir çok alanda çok faydalı olacak gibi görünüyor.

Akıllı Takılar

Kovert design gibi bazı firmalar akıllı saatlerin özelliklerini mücevher, takı gibi aksesuarlara yerleştirmeye karar verdikten sonra bayanlar tarafından tercih edilmeye başlandı. Akıllı saatler ile ayni özelliklere sahipler.

İmplantlar

İmplatlar, siz nereye giderseniz gidin ne yaparsanız yapın devamlı sizinle olacak ürünlerdir. İnsülin problemi, doğum kontrolü, tansiyon sorunları gibi sağlık sebeplerinden dolayı ameliyat ile vücuda yerleştirilebilirler. Veya sadece vücudunuzda metal bir alet taşımak isteyebilirsiniz. Bu ürünlerin gelecek 20 yılda gelişeceği düşünülmektedir.

Neden giyilebilir Teknoloji?

Giyilebilir teknoloji bizi sağlık açısından sürekli takip etmek için gayet başarılı bir ilerleme. Kalp ritimlerinizden, terlemenize, sıcaklık ve kas aktivitelerinizden günde ne kadar adım attığınıza. Giyilebilir teknoloji ilerleyen yıllarda sağlık sektörünün vazgeçilmez enstrümanlarından olacaktır.

Facebook, Çin nüfusunu geçti!

1 milyar aktif kullanıcı sayısını Ekim 2012 tarihinde aşan Facebook, şimdi de geçen 5 yılın ardından 2 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşarak önemli bir başarıya imza atmış durumda. Şirket, her gün 175 milyondan fazla kullanıcının Muhteşem reaksiyonunu seçtiği ve 800 milyondan fazla kullanıcının bir şeyleri beğendiğini ifade ediyor.

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Harry Potter sihri Facebook'ta!

Potterhead’lara, serinin 20. yıl dönümü şerefine Facebook'un bir sürprizi var! Harry Potter, Slytherin, Gryffindor, Hufflepuff ve Ravenclaw gibi kelimelerin içeren bir yorum yapmanız veya mesaj yollamanız gerekmekte. Ardından hazırlanan gizli özellik devreye giriyor ve sanki bir sihir yapıyormuşçasına ekranda, seriye özel sembol, asa ve çeşitli animasyonlar beliriveriyor. İsterseniz bu animasyonu defalarca oynatabilirsiniz.

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Twitter polisten daha iyi!

Cardiff Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre Twitter, şiddet veya benzeri olayların keşfedilmesi konusunda polislerden daha iyi olduğu ortaya çıktı.Yapılan araştırmalar sonucu analizciler, 2011 yılında Londra'da yaşanan toplumsal ayaklanmalar ile ilgili 1.6 milyon Tweet'i analiz etti.Bu analizler sonucu somut verilere ulaşan Cardiff Üniversitesi yetkileri, Londra Enfield Enstitüsünde bilgisayar sistemlerinin, olayların polise bildirilmeden 1 saat 23 dakika önce Twitter'dan öğrendiklerini belirtti.