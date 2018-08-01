Eski Kıdemli Yargıç Tacan Reynar “Afrika” yorumu:

Eski Kıdemli Yargıç Reynar, Türkiye’de Afrika Gazetesi’ne karşı başlatılan yargılama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu: “TC’deki hükmün “dosyada duracağını” beklemek fazla iyimserlik olur”

Eski Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, Türkiye’de Afrika Gazetesi’ne karşı başlatılan yargılama sürecini ortaya koydu, Türkiye mahkemelerinin vatandaşı olmayan ve yurtdışında yaşayan kişiler hakkında yargılama yapıp yapamayacağı hakkında soru işaretlerini irdeledi.

Yasa uyarınca, ‘KKTC vatandaşı bir kişinin, hakkında TC’de hüküm verilmiş olsa bile TC’ye iade edilemeyeceğine’ işaret eden Reynar, Türkiye Türk Ceza Kanunu’na göre ise bir yabancının, yabancı bir ülkede işlediği suçtan ötürü Türkiye’de “gıyapta” yani yokluğunda yargılanabileceğine de işaret etti.

Afrika Gazetesi’nin KKTC’de yargılandığı davaların benzerlerinin de Türkiye’de ‘gıyapta’ yargılanabilme kapsamında olduğunu ortaya koyan Reynar, KKTC’nin kendi vatandaşını iade etmeyebileceğini ancak TC’nin uluslararası polis teşkilatı, yani İNTERPOL vasıtasıyla bu talepte bulunabileceğini de belirtti.

Eski Kıdemli Yargıç Tacan Reynar,“Gazetecilerin KKTC dışına çıktıkları anda bu tehlike ile yüz yüze gelebileceklerini belirtmekte fayda var” şeklinde konuştu.

Tacan Reynar’ın ifadeleri şöyle:

KKTC Sath-i Mailinde*

Afrika Gazetesi’ne karşı Türkiye’de başlatılan yargılama sürecinde izlenilen yolun net olarak ne olduğunu ortaya koyalım:

Türkiye mahkemelerinin vatandaşı olmayan ve Türkiye’de de bulunmayıp yurtdışında yaşayan kişiler hakkında yargılama yapıp yapamayacağı hakkında soru işaretleri var.

1- KKTC vatandaşı bir kişi hakkında TC’de hüküm verilmiş olsa bile TC’ye iade edilemez. (43/1988 sayılı Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi, Adli Yardımlaşma Yasası İç Düzeni - Madde 5/1/C)

2- Türkiye Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 12.maddesi yabancıların TC’de suç işlemeleri halinde yargılanabileceklerini düzenler; ANCAK madde 13 ise yabancıların yabancı bir ülkede suç işlemesi halinde yargılanabileceği halleri düzenler. Dolayısıyla bir yabancı, yabancı bir ülkede işlediği suçtan ötürü Türkiye’de “gıyapta” yani yokluğunda yargılanabilir. Afrika Gazetesi aleyhine açılan davanın bu kapsamda olduğunu öngörüyoruz.

3- TCK 13.maddenin hangi suçları kapsadığına bakıldığında ise 13/1/b hükmü TCK’nın 2.kitap 4.kısım altındaki suçlara atıf yapmaktadır.

Peki nedir bu suçlar? Afrika Gazetesi’nin KKTC’de yargılandığı davaların benzerleri. Bu suç türleri arasında: Devletin egemenlik alametlerinin ve organlarının saygınlığına karşı suçlar yer almaktadır (Cumhurbaşkanına hakaret suçu dahil).

4- TC mahkemeleri yargılama yapınca ve muhtemel bir ceza durumunda bunun icrası nasıl mümkün olur? Bunun örneklerini birçok kez gördük: KKTC kendi vatandaşını (üzgünüm ama belki iade etmez diyeceğim) iade etmeyebilir ancak TC uluslararası polis teşkilatı vasıtasıyla bu talepte bulunabilir (Interpol). Son yıllarda Türkiye yurtdışında bulunan 50’ye yakın kişi için Interpol’e başvurdu. Dolayısıyla gazetecilerin KKTC dışına çıktıkları anda bu tehlike ile yüz yüze gelebileceklerini belirtmekte fayda var.

1 yıl önce İspanya’nın bile Alman vatandaşı olan kişiyi “Cumhurbaşkanına hakaret suçu” için gözaltına aldığı bir durumda Afrika Gazetesi yazarları hakkında yurtdışında bir işlem yapılamayacağını söylemek ve TC’deki hükmün “dosyada duracağını” beklemek fazla iyimserlik olur. Unutmayalım ki KKTC dışında dünyada geçerli adli yardımlaşma kuralları var.

Umalım ki bu yanlıştan bir an önce dönülür ve KKTC’de yargılama süreci devam ederken ikinci bir yargılama ile KKTC vatandaşları TC’de “gıyapta” yargılanmazlar.

Kanımca TC’deki davanın sonucunu artık kırmızı bültenlerle takip edeceğiz.

Ve uzakta değil çok yakında.”