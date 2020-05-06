Gıyabında tutukluluk emri alındı
Ülkeye yasadışı yoldan giriş yapan zanlı D.F.S., tespit edilerek tutuklandı. Zanlı karantinada olduğu için gıyabında aleyhine 8 gün tutuklama emri alındı.
Ülkeye yasadışı yoldan giriş yapan zanlı D.F.S., tespit edilerek tutuklandı. Zanlı karantinada olduğu için gıyabında aleyhine 8 gün tutuklama emri alındı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Döşemeci, olguları aktardı.
Polis, zanlının birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmekle suçlandığını söyledi.
Polis, D.F.S.’nin 2 Mayıs tarihinde Kıbrıs’ın güneyinden birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, kuzeye geçiş yaptığını bildirdi.
Mahkemede zanlının karantinaya alındığını ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde akıl sağlığının araştırıldığı aktarıldı.
Polis, zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlanabilmesi için 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı, soruşturmanın tamamlanabilmesi için 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.