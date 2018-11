KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Kadınlar Ligi ekiplerinden Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) forma giyen Lema Şeyh, bu yıl şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerini ifade etti. Şeyh, “Git gide oturan, birlik olan bir takımımız var” dedi.

Şeyh: “Hedef ve parola her zaman şampiyonluk”

Takım olarak hedeflerinin ve parolalarının her zaman şampiyonluk olduğunu belirten Şeyh, geçtiğimiz yıl final serisinde kaybettikleri şampiyonluğu bu yıl kesinlikle kazanacaklarını belirtti. Ligde bu yıl güç olarak kendilerine en yakın takımın Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, Salı akşamı karşılaşacakları DAÜ ile bunu görerek yollarına devam edeceklerini ifade etti.

“Kendi adıma şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor”

“Bu yıl kendim için en iyi senem olarak ifade edebilirim sanırım” diyen Lema, “Hazırlık dönemi ve şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor. Git gide oturan ve birlik olan çok iyi bir takımımız var. Tabi ki antrenörümüz ve bize her zaman her konuda güvenen, destekleyen yönetimimizi de unutmamak gerekir” şeklinde konuştu.