Yenidüzen

Girne’de önceki gün yağan yağmurların ardından ortaya çıkan sel suları çekilince manzara ortaya çıktı. Alt yapı yetersizliği nedeniyle kanalizasyon taştı, işyerleri ve evleri sel suları bastı. Selin ardından kriz masası oluşturulurken zarar gören yerler de tamir edilmeye çalışılıyor.

Girne çarşı merkezinde taşan kanalizasyon altyapıya ve yola zarar verirken yol trafiğe kapatıldı, belediye çalışanları yolu tamir ettiler. Selle birlikte dağdan gelen çakıl ve toprak da Girne içindeki yollara yayıldı. Turistik beldenin turizm merkezi sayılan kordon boyu da selden zarar görürken casino gibi yerler bile sel sularından korunmak için kapılarının önüne kum torbaları koymak durumunda kaldılar.