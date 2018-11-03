Girne’yi doğuran tarihi alanın göz yaşları

Kirsokava Arkeolojik Sit Alanı için bir temizlik kampanyası düzenleniyor.

Girne Belediyesi'nin profesyonel desteği ve Girne Çevre Dairesi'nin katkılarıyla gerçekleşecek olan etkinliğe gönüllüler de destek verecek.

Kirsokava Temizlik Kampanyası 8 Kasım, Perşembe günü saat 9.30-11.30 saatleri arasında yapılacak.

Girne Kalesi'nin 1 km doğusunda, Karakız bölgesinde yer alan Kirsokava, denize uzanan kayalık bir burun olarak biliniyor.

M.Ö VI. Yüzyılda mezarlık alanı olarak kullanılan alanda altın objeler bulunduğundan altın mağara anlamına gelen Kirsokava adını taşıyor.

Roma Dönemi'nde ise taş ocağı olarak sit alanı, Girne'nin inşa edilmesinde kullanılan taşların üretildiği yer olarak da biliniyor.

Bir anlamda Girne’nin Kirsokava'da doğduğu söyleniyor.

X. Yüzyılda Hristiyanlar tarafından tapınağa dönüştürülen alan dünyaca ünlü Kirsokava Kilisesi'ne de ev sahipliği yapıyor.





“Çöplük yaratıldı”

YENİDÜZEN’e bilgi veren aktivist Oya Kutsal, toplumda tarihi eser bilincinin oluşması adına farkındalık projelerine devam ettiklerini bildirdi.

Kutsal, 2600 yaşındaki bir tarihi eserin içine tandır inşa ederek lahmacun dahi pişirilen “çöplük” yaratıldığını söyleyerek, bunun büyük bir bilinçsizlik hali olduğunu ve toplum ilgisizliğimiz ve bilgisizliğimizin bedelini ödediğimi ifade etti.

“Kültürel mirasımıza sahip çıkmak bir insanlık görevidir” diyen Oya Kutsal, Girne'de bilinçli gönüllülerin oluşturacağı bir komisyonla, Girne'yi hak ettiği konuma getirmek için gerekli mücadeleleri vereceklerini belirtti. Kutsal, Kirsokava'nın temizlenmesiyle başlayacak olan bu sürecin Kirsokava'nın altın çağlarına yeniden kavuşmasını sağlayacak projelerle devam etmesini umduğunu da sözlerine ekledi.