Girne’ye yeni soluk

Ülkemizin başarılı iş adamlarından Mustafa Öztürk, Girne’ye yeni bir soluk getirecek Afitap Kebap’ın açılışını önceki gün gerçekleştirdi.

Direktörlüğünü Mustafa Öztürk ile birlikte babası Veleddin Öztürk’ün yaptığı Afitap Kebap’ın açılışını Başbakan Ersin Tatar yaptı.

Gecede ayrıca babası Veleddin Öztürk’e sürpriz doğum günü organizasyonu da yapan Mustafa Öztürk, açılışa katılanlar ile birlikte güzel vakit geçirdiler.