Girne’ye yeni soluk

Kıbrıs ve Türkiye meyhane kültürünü birleştirerek yaratılan, “Müslüm Baba Yeni Nesil Meyhanesi” görkemli açılış gecesiyle eğlence hayatına girdi.

Gecede sahne alan DJ Müge Ökmen, DJ Ümit Akdeniz ve DJ Muhammed Peynircioğlu'nun setleriyle konuklar bir an olsun yerlerinde duramazken perküsyon Ümit Peynircioğlu da şovu ile herkesten tam not aldı.

Müslüm filminde Müslüm Gürses`in çocukluğunu canlandıran aynı zamanda 'Adana`ya gel gidek' parçası ile müzik piyasasını alt üst eden yetenekli isim Şahin Kendirci de Müslüm Baba'nın açılışında yer alırken konuk sanatçı olarak gecede sahne alan Murat Çelik beğeni kazandı.

İki kültürü harmanlayan ve mekanın iç mimarlığını da üstlenen Müslüm Baba Yeni Nesil Meyhanesi’nin Direktörü Gamze Yücel, alışılmışın dışında bir meyhane olan Müslüm Baba konsepti ve hizmet kalitesi ile kısa sürede Girne gecelerinin vazgeçilmez eğlence mekanlarından olacağının izlemini açılış gecesinde verdi.