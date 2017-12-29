Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. SEKTÖR

  3. Girne’ye yeni bir otel & casino            
Girne’ye yeni bir otel & casino            

Girne’ye yeni bir otel & casino            

Les Ambassadeurs Hotel & Casino, Kıbrıs’ta ilk olan “7 yıldızlı butik otel” konseptiyle yeni yılda hizmete gireceğini duyurdu.

A+A-

                              

2017 yılının son ayında tamamlanan Les Ambassadeurs Hotel & Casino, Kıbrıs’ta ilk olan “7 yıldızlı butik otel” konseptiyle yeni yılda hizmete gireceğini duyurdu.
Falyalı Grup adına yapılan açıklamada, otelin 2019’da “Mağusa Ambassadeurs Park Hotel”i de hizmete açacağı belirtildi, “1000 oda kapasiteli oteller zincirine ulaşılacaktır” dendi.
Girne merkezde konumlanan Les Ambassadeurs Hotel & Casino’nun yetkilileri, 150 yat kapasiteli marinası ve eğlence merkezlerinin bulunduğu port alanı ile Avrupa pazarını hedeflediklerini duyurdu.
Les Ambassadeurs Casino için de “dünyanın en lüks casinosu” iddiası ortaya kondu.

am1.jpg

am2.jpg

 

Bu haber toplam 78 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler