Girne’ye yeni bir otel & casino            

2017 yılının son ayında tamamlanan Les Ambassadeurs Hotel & Casino, Kıbrıs’ta ilk olan “7 yıldızlı butik otel” konseptiyle yeni yılda hizmete gireceğini duyurdu.

Falyalı Grup adına yapılan açıklamada, otelin 2019’da “Mağusa Ambassadeurs Park Hotel”i de hizmete açacağı belirtildi, “1000 oda kapasiteli oteller zincirine ulaşılacaktır” dendi.

Girne merkezde konumlanan Les Ambassadeurs Hotel & Casino’nun yetkilileri, 150 yat kapasiteli marinası ve eğlence merkezlerinin bulunduğu port alanı ile Avrupa pazarını hedeflediklerini duyurdu.

Les Ambassadeurs Casino için de “dünyanın en lüks casinosu” iddiası ortaya kondu.