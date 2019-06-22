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Girne’ye yakışmayan görüntüler

Girne’ye yakışmayan görüntüler

Girne-Lefkoşa anayolu Ciklos mevkiinde, Girne manzarasının izlendiği eşsiz noktalardan biri olan o noktada bugün masalar paramparça, kuru otlar orman olmuş, çöpten her yana saçılmış durumda…

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Devrim DEMİR

Turizmin başkenti Girne’nin yukarıdan izlendiği en güzel mevkilerden biri olan Girne-Lefkoşa anayolu üzerindeki o noktadaki durum, Girne’ye yakışmıyor.

Anayolu kullananlar her gün bu görüntülerle yüzleşirken, özellikle adaya ve Girne’ye gelen turistlerin de Girne’ye kuşbakışı bakmak için durduğu o nokta adeta utandırıyor.

Girne-Lefkoşa anayolunun Girne çıkışında yer alan bu dinlenme yeri pislikten geçilmiyor.

Birçok kişinin durak yeri olan bu noktada artık çöpler ve dayanılmaz bir koku var.

Masalar kırılmış, kuru otlar yangına davetiye çıkarıyor

Girne-Lefkoşa anayolundaki yol kenarı atık alkol şişelerinden durulmayacak hale geldi.

Yediklerini ve içtiklerini eğlendikleri yerde bırakarak kaçanlar çevreyi yok etmeye devam ediyor.

Biriken çöplerle birlikte, çevreyi saran kuru otlar sıcakların da kendini hissettirmesi ile yangına davetiye çıkarıyor.

 

 

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Turizmin başkenti Girne’de yol kenarında biriken çöpler Girne’ye yakışmıyor

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 Yediklerini ve içtiklerini eğlendikleri yerde bırakarak kaçanlar çevreyi yok etmeye devam ediyor

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Kırılmış masaları saran kuru otlar yangına davetiye çıkarıyor

 

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