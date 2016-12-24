Girne'ye 50 kilo yağdı

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın 50 kilogram ile Girne’ye düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 23 – 24 Aralık 08:00 – 08:00 arasında Akıncılar’a 7,4, Alsancak’a 16,8, Beyarmudu’na 9,7, Çayönü’ne 9,0, Dipkarpaz’a 34, Geçitkale’ye 28,6, Girne’ye 50, Koruçam’a 14,2, Gazimağusa’ya 10,9, Pile’ye 14,3, Selvilitepe’ye 7,8, Mehmetçik’e 22 kilogram yağış düştü.