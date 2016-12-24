Girne'ye 50 kilo yağdı
Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın 50 kilogram ile Girne’ye düştüğünü açıkladı.
A+A-
Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın 50 kilogram ile Girne’ye düştüğünü açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 23 – 24 Aralık 08:00 – 08:00 arasında Akıncılar’a 7,4, Alsancak’a 16,8, Beyarmudu’na 9,7, Çayönü’ne 9,0, Dipkarpaz’a 34, Geçitkale’ye 28,6, Girne’ye 50, Koruçam’a 14,2, Gazimağusa’ya 10,9, Pile’ye 14,3, Selvilitepe’ye 7,8, Mehmetçik’e 22 kilogram yağış düştü.
Bu haber toplam 139 defa okunmuştur
Etiketler : hava durumu, girne, meteoroloji
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT