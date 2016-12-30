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Girne’nin rakibi Adana

Girne’nin rakibi Adana

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 11. haftasında Girne Üniversitesi Adana’da Adana Aski ile karşı karşıya geliyor. Adana Adnan Menderes Spor Salonu’nda oynanacak maç, bugün saat  17:30’da oynanacak.

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Lig sıralaması açısından oldukça önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Antrenörü İlker Gözeneli yaptığı değerlendirmede,  maçı kazanan taraf olmak için terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceklerini söyledi. Antrenör Gözeneli; “Bizim açımızdan ligdeki sıralamamız açısından oldukça önemli bir maç. Bu maçı kazanarak galibiyet sayımızı dörde yükselterek ligdeki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Bu hafta tüm takım olarak maça çok iyi hazırlandık. Oyuncularım maçın öneminin son derece farkında. İki takım da hızlı basketbol oynuyor. Mücadele gücü yüksek, seyir zevki yüksek bir maç olacağını tahmin ediyorum. Bu maçı kazanırsak hem ligdeki yerimizi daha da sağlamlaşacak hem de Türkiye Kupasına katılabilme ihtimalimizi sürdüreceğiz.  Bu maçta oyuncularıma güveniyor ve kazanıp yeni yıla mutlu girmek istiyoruz” dedi.

 

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