Girne’nin gözü tüm kupalarda

YENİDÜZEN Spor Servisi

Basketbol Büyük Erkekler Ligi ekiplerinden Girne Üniversitesi, resmi sezon açılışını gerçekleştirdi. YDÜ RA 25 Spor Salonu’nda yer alan açılışta yeni transferlerin yanı sıra yabancı oyuncular point guard Nemanja Maric ve power forvet Xavier Smith de yer aldı. Yaptığı yerli oyuncu transferleri ile dikkat çeken Girne, başka bir yerli oyuncu transferi planlamazken, üçüncü yabancı oyuncu transferi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Alp: “Herdef tüm kupalar”

Takımın koçu Ahmet Gürel Alp, yeni sezonda hedefin tüm kupaları almak olduğunu açıkladı. Takıma katılan yerli oyuncuların bir çoğunun geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kovalayan isimler olduğunu belirten Alp, “Böyle bir takım olunca daha düşük bir hedef bekleyemezsiniz” ifadelerini kullandı.

“Yazda hayal kuramazsınız”

“Zirveye oynamak isteyen bir kulübe geldim” diyen Girne Üniversitesi koçu Ahmet Gürel Alp, “Burada da aynı hedefi kovalayacağız. Şu anda takımın yüzde 90’ını oluşturduk. Tecrübeli bir guard alarak oyunu daha sağ salim kontrol etmeyi hedefledik. Bir yabancı daha alacağız, onun çalışmaları sürüyor. Kafamızda oyun anlamında birşeyler var. Oyuncuların buna cevap verip veremeyeceklerini görmeliyiz. Yazda oynayacağınız oyun adına hayal kuramazsınız” açıklamasını yaptı.

“Yüksek enerjili bir takım olacak”

Başka yerli transfer yapmayı düşünmediklerini kaydeden Alp, “Yüksek enerjili bir takım olacak” dedi. Herkesin Girne Üniversitesi’nden beklediğinin bu olduğunun altını çizen Alp, “Bu enerjiyi yazık etmeden sahaya yansıtarak akıllı basketbol oynayacağız” şeklinde konuştu.