Girne’nin ÇİLESİ

Didem MENTEŞ

Şehir plancılar, Girne Milletvekilleri ve bürokratlar Girne’nin ‘GİRİLMEZ’ trafiğini ‘PLANSIZ YAPILAŞMA’ya bağladı… Girne’de 07:00 gibi başlayan trafik yoğunluğu rahatlayamadan devlet okullarının bitiş zili çalmasıyla, 13:30 raddelerinde yine sıkışıyor… Kış mesaisiyle birlikte memurların çıkış saati olan 16:15 sonrası ise Girne’nin ana caddeleri olan Ecevit ve Semih Sancar Caddeleri’nde DURUM KİLİT!.. Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu: “Alt yapılar yetersiz. İş ve okul saatlerinde de oynama yapılmalı. Bazı basit çözümler üretilerek trafik rahatlatılabilir” Girne eski Kaymakamı Mehmet Envergil : “İmar Planı hayata geçirilmeli. Yeni yapılaşma sürdükçe devam edecek. Şehir içinde bazı yapılar taşınmalı, yeni yollar ve oto park alanları yapılmalı” CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe: “Girne’de yaşanan yoğun trafiğin esas nedenin ‘plansız yapılaşma’dır. Sürekli bir şekilde emirnamelerle oynanması, yüksek katlara izin verilmesi, alt yapının durumu dikkate alınmadan yapılanlar Girne’yi bu noktaya getirdi” TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler: “Girne’deki trafik yoğunluğunun nedeni plansızlık ve şehirde yaşayan insanların artık trafikte hoşgörüsüz olması. Trafikte kaçış noktaları, alternatif ara yolların nasıl kullanılabileceği, toplu taşımacılıkla kısa süre içerisinde çözüm üretilebilir”

Kamuda kış mesainin başlaması, devlet okullarının da açılmasıyla birlikte Girne de yoğun trafiğe teslim oldu.

Sabahın ilk saatlerinde Girne Hirondel Çemberi’nden Girne Liman Çemberi’ne kadar uzanan yol boyunca araçların oluşturduğu uzun kuyruklar rahatlamadan, devlet okullarının bitiş zilinin çalmasıyla 13:30 raddelerinde yine sıralanıyor.

Kış mesaisiyle birlikte memurların çıkış saati olan 16:15 sonrası ise Girne’nin ana caddeleri sayılan, çarşıya giden Ecevit Caddesi ve Liman’a giden Semih Sancar Caddeleri’nde trafik kilitleniyor.

Şehir içinde de birçok noktada trafik yoğunluğunun yaşandığı Girne’de sürücüler, artan nüfus ve araç sayısı nedeniyle trafikte yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek, trafiğin çekilmez bir hal aldığını, farklı alternatifler sağlanması gerektiğine vurgu yapıyor…

En büyük neden ‘Plansız yapılaşma’ !

Çeşitli çevreler Girne’de giderek artan ‘plansız yapılaşma’nın yoğun trafik yaşanmasında büyük etken olduğu noktasında birleşirken, Girne İmar Planı’nın biran evvel hayata geçmesinin önemine dikkat çekti.

İş ve okul saatlerinin aynı zamana denk gelmesinin de trafiğin oluşmasında büyük neden olduğunu vurgulayan ilgili çevreler, saatlerde oynama yapılarak trafiğin rahatlatılabileceğini aktardı. Toplu taşıma araçlarının artırılmasının da önemine dikkat çeken ilgili çevreler, bir plan ve program çerçevesinde kısa süre içerisinde çözümler üretilebileceğine değindi.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu:

“Alt yapılar yetersiz… Basit çözümler üretilebilir”

Girne’nin mevcut alt yapılarının yetersiz olduğuna işaret eden Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, yolların derecelendirilmesi, ana ve ara yolları, kavşaklar ve ulaşımın yeterli olmadığını uzun zamandır dile getirdiklerini söyledi. Girne’deki bu sorunun ileride daha da büyük sorunlara neden olacağını vurgulayan Refikoğlu, “Bu işin daha başıdır. Girne’ye gelecek olan yüzlerce proje daha var, daha da aratacak” dedi. ,

Bu sorunlara basit çözümler üretilebileceğini aktaran Refikoğlu, hem kamu hem özel sektörün hem de okulların aynı saatlerde olmasının trafiği felç ettiğini, saatlerde oynama yapılarak trafiğin biraz olsun rahatlatılabileceğini aktardı. Refikoğlu, “mecburi hizmetleri bir bölgede verseler, mesela ilkokullar yasalarımıza, planlarımıza göre bir yürüme mesafesinde olması gerekir. Ama görüyoruz ki bazı insanlar Girne’den Lefkoşa’ya, Lefkoşa’dan Girne’deki okullara çocuklarını taşıdıkları için büyük bir sorun yaratmaktadır. Bunun ileri aşaması toplu taşımadır. Maalesef toplu taşıma ülkemizde sıfır noktasında olduğu için her birey kendi arabasıyla trafiğe girmekte, bu da trafik yükünü artırmaktadır. En basit şekilde parklar, alışveriş merkezleri, spor alanları, ilkokul, ortaokul ve liseler bölgesel kalitede ve bölgesel olarak yeterli olsa zaten bu insanlar, yürüme ile ya da okul servisleri ciddi bir şekilde çalışsa 30- 40 tane arabanın trafiğe girmesindense bir otobüs trafiğe girebilir. Bunun daha hayali bisiklet yolları diğer toplu taşıma araçlarının işin içine girmesiyle bu sorun çözülebilir ancak şuanda bu problem artarak devam edecek” dedi. Refikoğlu, oto park alanları yapılmasının trafiği rahatlatmayacağını, Girne’de oto park yapılacak alanın kalmadığını söyleyerek, yüksek katlı binalar yapılırken, oto park alanı sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti. Refikoğlu, “yüksek katlı binalar yapılırken oto park sorunu çözülmesi gerekirdi. Gerekirse yasalarda değişiklik yapılıp çözülmesi gerekirdi. Bir metre kareye bir oto park isteği varken, onu düşürmek yerine artırmak gerekirdi, artırılması da lazım. Her evde 3- 4 tane araba varken, biz, şuanda hala daha her eve bir arabalık oto park derseniz, artı restoranlar, kafeler, barlar yüzlerce oto park ihtiyacı varken, 3-4 araçkık projeleri kabul ederseniz, bunlar sürpriz olmaz” şeklinde konuştu.

CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe:

“Esas neden plansız yapılaşma”

Girne’de yaşanan yoğun trafiğin esas nedenin plansız yapılaşma olduğunun altını çizen CTP’li Milletvekili Fazilet Özdenefe, sürekli bir şekilde emirnamelerle oynanması, yüksek katlara izin verilmesi, alt yapının bunları kaldırıp kaldıramayacağının değerlendirmesi yapılmadan hayata geçirilenlerin Girne’yi bu noktaya getirdiğini vurguladı. Acil önlemler alınmadığı takdirde daha da kötü noktaya gidileceğine işaret eden Özdenefe, hali hazırda inşaatı başlamamış, hayata geçmeyen bir sürü de proje olduğuna dikkat çekti.

Özdenefe, şunları aktardı: “İmar Planıyla ilgili geçen hafta bizleri çağırdılar ve hedefler i anlattılar. Belirli bölgelerde kat indirimine geçilmesi hesaplanır, belirli bölgelerde daha fazla otel ve yurt izni verilmemesinden bahsedilir ama İmar Planı geçeceği süreye dek bunlar yapılamaz diye bir şey yok. Bunu duyduktan sonra birçok kişi mevcut hakkını kaybetmesin diye yeni başvurularda bulunabilir ve bu kazanılmış haktır diyerekten geleceğe taşınabilir. Biz bununla ilgili de uyardık. İmar Planı güzel bir şekilde çalışıldı, eğrisi doğrusyla onlar düzeltilebilir ama hayata geçene dek mevcudun korunması için emirnamede düzenleme yapılaması lazım dedik, bunu da yapmadılar. Dolayısıyla bizi ne gibi sıkıntıların bekleyeceğini tam da bilemiyoruz. Kötü bir durumdayız daha da kötü olma ihtimali de yüksektir. Bir kaostur ve maalesef daha da kötüleşerek devam edebilir. Yapımı devam eden yüksek binalar var, orada hayat başlayınca bunlarla ilgili park sorunu ve trafik sıkıntısı daha da artacak. Tamamen plansızlık. Tabi ki hem merkezi idarenin hem de yerel yönetimin yapması gereken birçok şey var ama Girne Belediyesi ise yıllardır yapması gereken işleri yapmadı ve aniden palyatif makyaj dokunuşlarla bir şeyler yaptım iması vermeye çalışıyor. Bunun telaşına kapılarak, ana arterlerde aynı gün çalışma yapar. Zaten trafik sıkıntısı var, bir de en işlek yolları birkaç noktada aynı anda kapatarak, trafiğin üstüne tuz biber ekiyor. Son birkaç gün önce yapılan çalışmada ne trafikle ilgili bir yönlendirme ne bir zabıta var ve insanlar ana yoldan kaçmaya çalışırken Türk Mahallesinde tıkandılar. Günün sonunda inşaat patlaması ve plansızlıkla kaçınılmaz bir trafik sorunumuz olabilir ama bu son yıllarda işin içinde çıkamaz hale geldiğimiz aşikar iken mevcudu korumak ve daha iyiye getirmeyi planlamak yerine, umursuzca daha da kötüye götürecek icraatlar yapılması de kabul edilemez. Örneğin belediye ve ilgili dairelerle oturup bu trafiğin nasıl düzeltilebileceğine dair çalışmalar yapılması gerekir. Belki bazı yollar tek yön olacak belki bazı yerler sadece yaya girişine açık olacak. Bunlar yapılacağına Girne Belediyesi seçime az bir süre kala bazı düzeltmeler ve tadilatlar yapıyor ve mevcut durumu daha da kötüye götürüyor. Çünkü hiçbir plan ve program, hiçbir yönlendirme yok, zabıtalar etrafta yok ya da yeterli değil. İnsanların sinirlerini bozacak, cinnet geçirecek noktaya geliyor. Bazı duyumlarımıza göre İmar Planı’nda artık daha fazla 5 yıldızlı otel ve üniversite izni verilmemesi ön görülüyor. Hal böyleyken bu planı açıklanmasıyla, çıkacağı güne kadar geçen sürede mevcut durumun korunmasına yönelik herhangi bir adım atılmadığı gibi Evkaf malları üzerinden izinler verilmek üzere olduğunu duyduk. Bu hiç etik değildir. Sonuçta Girne’nin durum tespiti yapıldı, halk ile de paylaşıldı. Şuanda yapılması gereken çıkacak İmar Planı’nda ön görülenlerin dışında izin verilmemesi, mevcut durumun korunmasıdır. Hal böyleyken bırakın mevcudu korumayı, ihtiyacı olmadığı denilen tesislere dahi izin sözü verildiğini duymaktayız. Bunları parti olarak araştırıyoruz. En azından beklentimiz Başbakanın veya ilgili Bakanlar Kurulu, ‘İmar Planı çıkana kadar biz turizm teşviği altında ya da başka herhangi bir gerekçeyle herhangi bir yatırım izin vermeyeceğiz’ demeleri gerekir. İlgili dairler Girne’nin daha fazla üniversite kaldıramayacağını söyledikten sonra düzenleme hayata geçmediği için yangından mal kaçırır gibi izinler verilmesi mevcutu daha da kötüye götürecektir”

TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler:

“İlk sorun plansızlık”

Girne’deki trafik yoğunluğunun bugüne dek merkezi ve yerel yönetimlerin geleceğe yönelik değil de günübirlik yaptığı çalışmalardan kaynaklandığını belirten TDP’li Milletvekili Zeki Çeler Çeler, günü birlik önlem planları yapıldığı için her geçen yıl bu sıkıntıların artarak devam ettiğini, etmeye de devam edeceğini aktardı. İlk sebebin plansızlık oluşu, ikinci bir sebebinin ise şehirde yaşayan insanların artık trafikte hoşgörüsüz olmasına bağlayan Çeler, çözümün çok kısa süre içerisinde uzman kişilerle birlikte denetimler yapılarak, sıkışıklığın ve eksikliğin nerede olduğunun tespit edilerek yapılabileceğini söyledi. Çeler, “öneri olarak, derhal hangi noktalar kaçış noktaları, alternatif ara yollar nasıl kullanılabilir, ara yollar kullanılacağında ara yolların trafiğe açık olması sağlanması için belediye ve polis ekipleri neler yapmalıdır, çok acil bir şekilde oturup birkaç günde yapılabilecek bir çalışma olduğuna inanıyorum. Girne aslında her ne kadar alt yapısı yetersiz kalsa da alternatif kaçış yolları, ara sokaklar doğru yönlendirildiğinde, doğru kullanıldığında trafik yoğunluğu azalabilecek yapıya sahiptir. Örnek verecek olursam, Girne’de yollar paraleldir, ara yollardan girip Ayorgi’ye ya da Jasmine Court Otel’e kadar gidebilin. Ama örneğin Türk Mahallesi’ndeki ara yollara hep arabalar park edilir ya da inşaat yapılırken, inşaat malzemeleri yola dökülür her taraf darmadağın olur. Ara yollara park edilen araçlar nedeniyle tek yön olur arabalar yine sıkışır ve kaçış yolu bırakmaz. Bunların çalışması yapılması gerekir. Bir yol kapatması varsa önceden bildirilerek, o bölgede zabıtalarla yardımcı olunsaydı, Girne aslında bu sıkışıklığı yaşamadan trafikten kurtulabilirdi. Bu anlamda her yerde toplu taşımacılığı daha da artırmalıyız. Toplu taşımacılık sadece minibüslerle, otobüslerle değil daha küçük ulaşım araçlarıyla Girne çarşıya iniş çıkışlar toparlanabilir, araç park yerinden okullarla, alışveriş yerlerine ulaşım sağlanabilir. Bunlar ciddi anlamda vizyon isteyen çalışmalardır”

Girne eski Kaymakamı Envergil:

“Şehir içinde bazı yapılar taşınmalı, yeni yollar ve oto park alanları yapılmalı”

Eski Girne Kaymakamı Mehmet Envergil, ülkedeki en büyük problemlerinden birinin ‘denetimsizlik’ olduğuna dikkat çekerek, her alanda bu sorunun olduğunu, kaymakamlık yaptığı dönemlerde denetim konusuna çok önem vermeye çalıştığını anımsattı. Bugün Girne’nin yaşadığı sorunun da ‘denetimsizlik’in yansımasından farklı olmadığını aktaran Envergil, “ülkede izinsiz inşaatların denetlenmemesi, inşaat izinleri kontrol edilmemesi de etkilidir. Örneğin Bir apartman inşa edilir, altına 15 arabalık park yeri gösterilir. Ondan sonra gidip bakılır mı acaba o 15 adetlik park yeri gerçekten kullanılır halde mi? Yoksa 15 araçlık park yeri şu veya bu şekilde kapatıldı ya da kullanılmaz hale geldi ve 5 araç yerine düştü, geriye kalan 10 tane araba dışarıda bırakıldı. Bu da basit bir olaydır” dedi. Girne İmar Planı’nın gecikmiş olmasının da çok büyük sebebi olduğuna dikkat çeken Envergil, yeni yolların yapılmaması konusu, oto park yerleri konusunun da sebepler arasında olduğunu ifade etti. “Yol projeleri vardı yıllardır yapılmadı. Ozanköy tarafına gidecek yol projesi vardı, kaç yıldır gündeme gelmedi” diyen Envergil, bu ülkede popülizm hastalığı olduğunu, bunun da denetimsizliğin bir nedeni olduğunu aktardı. “Ülkede birçok araç seyrüsefersiz yollarda dolaşıyor, bunlar belki de kontrol edilseydi birçoğu trafikte olmaması gerekecekti” diyen Envergil, alt yapıya yatırımların hızla yapılması, İmar Planının hızla gündeme gelmesi, oto parkların yapılması ve inşaatların denetlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Envergil, şöyle devam etti:

“Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Mesela Girne’de itfaiye müdürlüğü başka bir yere taşınmalıdır. Büyük bir yapılaşma içerisinde, şehrin içinde olması itfaiye açısından da sakıncalıdır. Girne’de itfaiye gibi kamu yapılarının Girne dışına çıkarılıp, o alanın hem oto park hem yeşil alan olarak insanların kullanabileceği bir alana çevrilmesi gerekir. Girne’de Vakıfların arazileri çok bilim dışı ve hoyratça kullanılıyor. Mesela Beycan Mağazaları’nın olduğu yer Girne’nin en berbat yerlerinden biridir. Oralara hem daha az bir yapı hem daha çok yeşil alan hem de tüm yer altı oto park altı olarak düzenlenebilir. Girne’nin merkezinde çok ciddi bir oto park potansiyeli yaratılabilir. Orada dereye müdahale de vardır. Hem oradaki çarpık yapılaşma kaldırılabilir hem de düzgün bir projeyle, oradaki dükkan sahiplerinin menfaatleri de sağlanarak, çok daha az bir alana yapı yapılabilir. Daha yükseğe çıkıp ciddi bir yeşil alan yaratılarak, yer altına da birkaç katlı oto park yapılabilir. Çünkü en büyük sıkıntı Girne’nin merkezindedir. Çünkü yollar tam olarak kullanılamıyor, ciddi bir park sorunu var. Girne ticaret, sanat merkezidir ama insanlar Girne’ye gelmek istemiyor çünkü ne parasız ne de paralı oto park alanı bulunabiliyor. Yeni yapılaşmalar arttıkça bu daha da devam edecek. Bu nedenle Girne’de insanların nefes alacağı park alanları, yer altında 300- 400 araçlık oto parklar çok ciddi bir şekilde devreye girmesi lazım. Yeni yol düzenlemeleri yapılması gerekir. Bazı yolların gidiş-geliş şeklinde değil, tek yönde yapılması lazım. Zaten yolda beklemek yerine akan bir trafik daha iyidir. Ama bunlar popülizm ile değil işin uzmanlarıyla bilimin emrettiği şekilde yapılması gerekir.”



Hirondel Çemberi’nde kamu mesaisi sonrası trafik manzarası yoğun…



Hirondel Çemberi’nden sabah saatlerinde büyük yoğunluk yaşanıyor



Girne Limanı’ndan Çatalköy’e doğru iş çıkışı trafikte uzun kuyruklar oluşuyor



Mahkemelerin önünde trafik felç